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Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
Сыр содержит множество полезных элементов и может заменить молоко при непереносимости лактозы. Но чересчур увлекаться этим продуктом не стоит, рассказал в... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T02:14
2021-02-02T11:31
россия
андрей бобровский
санкт-петербургский государственный университет
общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сыр содержит множество полезных элементов и может заменить молоко при непереносимости лактозы. Но чересчур увлекаться этим продуктом не стоит, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.Благодаря тому, что при производстве сыра содержание лактозы значительно сокращается, он способен стать альтернативой для тех, кто не может употреблять обычные молочные продукты. Важно только подобрать сорт, который не будет вызывать побочных явлений. Это может быть любой сыр: твердый, мягкий или сырный продукт, отметил Бобровский.Врач-диетолог объяснил, почему сыр нужно употреблять в умеренном количестве. "В сыре в три-пять раз больше калорий, чем в молоке. Белков тоже может быть в пять-шесть раз больше на 100 граммов продукта, соответственно, сыр — хороший источник белка, но вместе с этим в сыре может оказаться в десять раз больше жира, насыщенного жира. Большинство экспертов связывают насыщенный жир с болезнями цивилизации — в первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания", — сказал Бобровский.Чтобы не набирать из-за сыра лишний вес, врач посоветовал остановиться или на низкокалорийных сортах, или на твердых, которыми можно быстрее насытиться. Он также предупредил, что из-за яркого, насыщенного вкуса сыра некоторые люди не могут вовремя остановиться и часто злоупотребляют этим продуктом, а иногда даже впадают в зависимость от него."Многие пациенты жалуются на зависимость от сыра, это встречается часто: человек довольно ровно смотрит на молоко, но с сыром у него складываются очень близкие отношения", — пояснил Бобровский.
https://rsport.ria.ru/20201226/syr-1591000921.html
https://rsport.ria.ru/20210119/mayonez-1593602635.html
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россия, андрей бобровский, санкт-петербургский государственный университет, общество

Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром

02:14 02.02.2021 (обновлено: 11:31 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкСыр
Сыр - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сыр содержит множество полезных элементов и может заменить молоко при непереносимости лактозы. Но чересчур увлекаться этим продуктом не стоит, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.
Благодаря тому, что при производстве сыра содержание лактозы значительно сокращается, он способен стать альтернативой для тех, кто не может употреблять обычные молочные продукты. Важно только подобрать сорт, который не будет вызывать побочных явлений. Это может быть любой сыр: твердый, мягкий или сырный продукт, отметил Бобровский.
Врач-диетолог объяснил, почему сыр нужно употреблять в умеренном количестве.
"В сыре в три-пять раз больше калорий, чем в молоке. Белков тоже может быть в пять-шесть раз больше на 100 граммов продукта, соответственно, сыр — хороший источник белка, но вместе с этим в сыре может оказаться в десять раз больше жира, насыщенного жира. Большинство экспертов связывают насыщенный жир с болезнями цивилизации — в первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания", — сказал Бобровский.
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Чтобы не набирать из-за сыра лишний вес, врач посоветовал остановиться или на низкокалорийных сортах, или на твердых, которыми можно быстрее насытиться. Он также предупредил, что из-за яркого, насыщенного вкуса сыра некоторые люди не могут вовремя остановиться и часто злоупотребляют этим продуктом, а иногда даже впадают в зависимость от него.
"Многие пациенты жалуются на зависимость от сыра, это встречается часто: человек довольно ровно смотрит на молоко, но с сыром у него складываются очень близкие отношения", — пояснил Бобровский.
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РоссияАндрей БобровскийСанкт-Петербургский государственный университетОбщество
 
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