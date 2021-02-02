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https://ria.ru/20210202/svadba-1595672330.html
Экс-ведущие "Орла и решки" Лаврентьев и Астровская сыграли свадьбу
Экс-ведущие "Орла и решки" Лаврентьев и Астровская сыграли свадьбу
Экс-ведущие тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница" Антон Лаврентьев и Алина Астровская поженились. Фотографиями и видео с праздника поделились в Сети РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:34
2021-02-02T16:23
барвиха
шоубиз
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пятница! (телеканал)
свадьба
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Экс-ведущие тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница" Антон Лаврентьев и Алина Астровская поженились. Фотографиями и видео с праздника поделились в Сети друзья пары.Церемония бракосочетания прошла в Барвихе. На ней присутствовали только близкие Антона и Алины, а также их любимый бультерьер по кличке Белый Стих. Позже супруги и гости отправились в ресторан.Алина Астровская для свадьбы выбрала минималистичное белое платье, дополненное полупрозрачной накидкой, а Антон Лаврентьев – костюм и грубые ботинки. Ведущие вместе уже больше трех лет, но официально об их романе стало известно только год назад. Осенью прошлого года Лаврентьев сделал своей возлюбленной предложение. Для него этот брак стал первым, а для Алины – третьим.Первый раз Астровская вышла замуж за футболиста Евгения Бредуна, когда ей было всего 18 лет. Пара рассталась через три года. Вторым мужем ведущей в 2016 году стал бизнесмен с Украины, но и этот союз вскоре распался.
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барвиха, знаменитости, звезды, пятница! (телеканал), свадьба

Экс-ведущие "Орла и решки" Лаврентьев и Астровская сыграли свадьбу

15:34 02.02.2021 (обновлено: 16:23 02.02.2021)
 
© Фото : @antonlavrentiev/InstagramАлина Астровская и Антон Лаврентьев
Алина Астровская и Антон Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : @antonlavrentiev/Instagram
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Экс-ведущие тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница" Антон Лаврентьев и Алина Астровская поженились. Фотографиями и видео с праздника поделились в Сети друзья пары.
© Фото : alina_astrovskaya_Скрин сторис из инстаграма Алины Астровской
Скрин сторис из инстаграма Алины Астровской - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : alina_astrovskaya_
Скрин сторис из инстаграма Алины Астровской
Церемония бракосочетания прошла в Барвихе. На ней присутствовали только близкие Антона и Алины, а также их любимый бультерьер по кличке Белый Стих. Позже супруги и гости отправились в ресторан.
Алина Астровская для свадьбы выбрала минималистичное белое платье, дополненное полупрозрачной накидкой, а Антон Лаврентьев – костюм и грубые ботинки.
Ведущие вместе уже больше трех лет, но официально об их романе стало известно только год назад. Осенью прошлого года Лаврентьев сделал своей возлюбленной предложение. Для него этот брак стал первым, а для Алины – третьим.
Первый раз Астровская вышла замуж за футболиста Евгения Бредуна, когда ей было всего 18 лет. Пара рассталась через три года. Вторым мужем ведущей в 2016 году стал бизнесмен с Украины, но и этот союз вскоре распался.
Ведущие Орла и решки Саша Гудков и Иван Дорн - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 16:00Туризм
Стали известны имена ведущих юбилейного сезона шоу "Орел и решка"
 
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