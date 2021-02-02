https://ria.ru/20210202/surok-1595698440.html

Сурок Фил предсказал затяжную зиму в США

Сурок Фил предсказал затяжную зиму в США

Американский сурок Фил утром во вторник предсказал затяжную зиму в США, сообщает телеканал АВС27, который вел прямую трансляцию 135-го Дня сурка из штата... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:12

2021-02-02T16:12

2021-02-02T16:12

пенсильвания

сша

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американский сурок Фил утром во вторник предсказал затяжную зиму в США, сообщает телеканал АВС27, который вел прямую трансляцию 135-го Дня сурка из штата Пенсильвания.День сурка (Groundhog Day) отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Считается, что если сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору - весна придет не скоро.На северо-восточное побережье США в эти дни обрушились снежные бури. В городе Панксатони (штат Пенсильвания), где традиционно проходит церемония, утром также шел легкий снег. Видимо в связи с этим сурок не торопился выходить из своей норы, которую заменяло искусственное убежище, стилизованное под фрагмент ствола дерева с дверцами и табличкой "Фил". Один из организаторов сам вытащил животное из домика. Было решено, что это означает затяжную зиму, которая продлится еще шесть недель.Обычно празднование Дня сурка собирает в Панксатони тысячи зрителей, но в этом году из-за пандемии коронавируса они были вынуждены наблюдать за церемонией в виртуальном формате.

https://ria.ru/20210202/vesna-1595676525.html

пенсильвания

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пенсильвания, сша, в мире