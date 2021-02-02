https://ria.ru/20210202/statya-1595741032.html

Профессор Сколтеха отметил важную особенность статьи Lancet о "Спутник V"

Профессор Сколтеха отметил важную особенность статьи Lancet о "Спутник V"

Уникальная особенность публикации в британском научном журнале Lancet с результатами третьей фазы испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V"... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T19:21

2021-02-02T19:21

2021-02-02T19:21

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

the lancet

сколковский институт науки и технологий

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Уникальная особенность публикации в британском научном журнале Lancet с результатами третьей фазы испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V" состоит в том, что редакторы журнала написали предисловие к статье, где признали эффективность вакцины, сказал РИА Новости профессор Сколтеха Дмитрий Кулиш."Эта статья - это эпохальное событие для отечественной фармразработки. Не только для "Спутник V", а для всей фармразработки. Мы все вздохнули с облегчением… Никаких революционных утверждений там нет, это подтверждение того, чтобы было в пресс-релизе. В этом смысле сама по себе статья не открыла нового континента. Гораздо важнее, что написана роскошная представительная статья", - сказал Кулиш.Он уточнил, что в престижных журналах типа The Lancet редакторы крайне редко пишут подобные вступления к научным статьям. Если они это делают, то повод должен быть очень веским.Как отметил ученый, редакторы также подтвердили предположение создателей российской вакцины, что она обеспечивает выработку продолжительного иммунитета.По мнению эксперта, есть опасения, что рекомбинантные вакцины не смогут вызывать сильный иммунный ответ, в то время как аденовирусная вакцина "Спутник V" вызывает такой ответ и обеспечивает продолжительный иммунитет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595713830.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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