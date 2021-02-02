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В Соцпартии Молдавии оценили ситуацию со статусом русского языка в стране
В Соцпартии Молдавии оценили ситуацию со статусом русского языка в стране
Соцпартия Молдавии в феврале выдвинет на рассмотрение в парламенте новый законопроект о функционировании языков, который также обозначит особый статус русского... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:43
2021-02-02T13:43
игорь додон
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КИШИНЕВ, 2 фев – РИА Новости. Соцпартия Молдавии в феврале выдвинет на рассмотрение в парламенте новый законопроект о функционировании языков, который также обозначит особый статус русского языка, заявил вице-спикер парламента, социалист Влад Батрынча.Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. КС в январе признал, что новый закон не соответствует конституции."Парламент в феврале рассмотрит новый законопроект о функционировании языков. Очевидно, что парламент утвердит этот проект, который будет предусматривать, в том числе, и ясный статус для русского языка, которым пользуется значительная часть общества", - заявил Батрынча на брифинге.Он отметил, что Соцпартия намерена провести консультации с экспертами, представителями национальных меньшинств, а также бывшими членами КС. Предложения специалистов будут учтены при составлении финального варианта законопроекта о функционировании языков.Ранее экс-президент Молдавии и лидер партии Игорь Додон заявил, что социалисты повторно зарегистрируют в парламенте закон о функционировании языков в новой редакции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/dodon-1594677962.html
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игорь додон, молдавия, ссср, в мире

В Соцпартии Молдавии оценили ситуацию со статусом русского языка в стране

13:43 02.02.2021
 
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 2 фев – РИА Новости. Соцпартия Молдавии в феврале выдвинет на рассмотрение в парламенте новый законопроект о функционировании языков, который также обозначит особый статус русского языка, заявил вице-спикер парламента, социалист Влад Батрынча.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. КС в январе признал, что новый закон не соответствует конституции.
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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"Парламент в феврале рассмотрит новый законопроект о функционировании языков. Очевидно, что парламент утвердит этот проект, который будет предусматривать, в том числе, и ясный статус для русского языка, которым пользуется значительная часть общества", - заявил Батрынча на брифинге.
Он отметил, что Соцпартия намерена провести консультации с экспертами, представителями национальных меньшинств, а также бывшими членами КС. Предложения специалистов будут учтены при составлении финального варианта законопроекта о функционировании языков.
Ранее экс-президент Молдавии и лидер партии Игорь Додон заявил, что социалисты повторно зарегистрируют в парламенте закон о функционировании языков в новой редакции.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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