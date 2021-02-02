В Соцпартии Молдавии оценили ситуацию со статусом русского языка в стране
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КИШИНЕВ, 2 фев – РИА Новости. Соцпартия Молдавии в феврале выдвинет на рассмотрение в парламенте новый законопроект о функционировании языков, который также обозначит особый статус русского языка, заявил вице-спикер парламента, социалист Влад Батрынча.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. КС в январе признал, что новый закон не соответствует конституции.
"Парламент в феврале рассмотрит новый законопроект о функционировании языков. Очевидно, что парламент утвердит этот проект, который будет предусматривать, в том числе, и ясный статус для русского языка, которым пользуется значительная часть общества", - заявил Батрынча на брифинге.
Он отметил, что Соцпартия намерена провести консультации с экспертами, представителями национальных меньшинств, а также бывшими членами КС. Предложения специалистов будут учтены при составлении финального варианта законопроекта о функционировании языков.
Ранее экс-президент Молдавии и лидер партии Игорь Додон заявил, что социалисты повторно зарегистрируют в парламенте закон о функционировании языков в новой редакции.