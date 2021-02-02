https://ria.ru/20210202/srok-1595679405.html

Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы

Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы

Житель Калининградской области приговорен к 12 годам колонии строгого режима за надругательство над трехлетней внучкой сожительницы, сообщила журналистам во... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:46

2021-02-02T14:46

2021-02-02T14:46

россия

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 2 фев - РИА Новости. Житель Калининградской области приговорен к 12 годам колонии строгого режима за надругательство над трехлетней внучкой сожительницы, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.Установлено, что 23 марта 2020 года 56-летний подсудимый совершил "действия сексуального характера" по отношению к трехлетней внучке своей сожительницы. Через несколько дней девочка рассказала о случившемся матери, а та обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Действия мужчины следствие квалифицировало как насильственные, поскольку из-за малолетнего возраста девочка не могла понимать характер и опасность происходившего.Гацко отметила, что на стадии предварительного следствия подсудимый признал вину, но во время судебного заседания стал ее отрицать и от признательных показаний отказался. Однако следствие собрало неопровержимые доказательства, на основании которых суд вынес обвинительный приговор. Фигуранта признали виновным по пункту "б" части 4 статьи 132УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия