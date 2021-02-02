https://ria.ru/20210202/sputnik-1595749983.html

Меркель прокомментировала публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"

Меркель прокомментировала публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник V", обнародованные в журнале Lancet, Берлин и Брюссель будут... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T20:20

2021-02-02T20:20

2021-02-02T20:25

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

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ангела меркель

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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник V", обнародованные в журнале Lancet, Берлин и Брюссель будут приветствовать любые вакцины в ЕС после регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA)."Мы всегда говорили, что мы будет сердечно приветствоваться любого, кто запросит регистрацию от Европейского агентства (по лекарственным препаратам). Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине. Любая вакцина приветствуется в Европейском союзе, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные", - заявила она в интервью телеканалу ARD.Меркель обсуждала возможное сотрудничество ЕС и РФ по российским вакцинам в начале января. Позже Меркель заявляла, что Германия считает возможным сотрудничество с Россией, но подчеркивала необходимость одобрения в EMA.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/statya-1595741032.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ангела меркель, в мире