https://ria.ru/20210202/sputnik-1595749983.html
Меркель прокомментировала публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
Меркель прокомментировала публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник V", обнародованные в журнале Lancet, Берлин и Брюссель будут... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T20:20
2021-02-02T20:20
2021-02-02T20:25
распространение коронавируса
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник V", обнародованные в журнале Lancet, Берлин и Брюссель будут приветствовать любые вакцины в ЕС после регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA)."Мы всегда говорили, что мы будет сердечно приветствоваться любого, кто запросит регистрацию от Европейского агентства (по лекарственным препаратам). Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине. Любая вакцина приветствуется в Европейском союзе, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные", - заявила она в интервью телеканалу ARD.Меркель обсуждала возможное сотрудничество ЕС и РФ по российским вакцинам в начале января. Позже Меркель заявляла, что Германия считает возможным сотрудничество с Россией, но подчеркивала необходимость одобрения в EMA.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210202/statya-1595741032.html
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