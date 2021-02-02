https://ria.ru/20210202/sputnik-1595746519.html

Глава Европейского бюро ВОЗ прокомментировал статью Lancet о "Спутник V"

Глава Европейского бюро ВОЗ прокомментировал статью Lancet о "Спутник V"

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты третьей фазы клинических исследований... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T19:50

2021-02-02T19:50

2021-02-02T19:50

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

ханс клюге

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коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

воз

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ЖЕНЕВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V".Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Безопасные и эффективные вакцины – важнейший инструмент в борьбе с COVID-19. Я приветствую результаты промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний российской вакцины "Спутник V", - написал Клюге в своем Twitter.Он добавил, что обмен данными является важным шагом в формировании списка препаратов, рекомендуемых ВОЗ для экстренного использования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/statya-1595741032.html

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2021

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