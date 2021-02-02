https://ria.ru/20210202/sputnik-1595744556.html

Алжир готов начать производство "Спутника V" через два месяца

Алжир готов начать производство "Спутника V" через два месяца

Алжир готов приступить к производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" через два месяца при наличии сырья, заявил во вторник министр... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T19:35

2021-02-02T19:35

2021-02-02T19:35

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КАИР, 2 фев – РИА Новости. Алжир готов приступить к производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" через два месяца при наличии сырья, заявил во вторник министр фармацевтической промышленности Лотфи бен Бахмед.Ранее посол РФ в Алжире Игорь Беляев заявил, что российские эксперты прибудут с визитом в Алжир в рамках подготовки к локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в арабской стране. Посол отмечал, что на производство российской вакцины в Алжире потребуется от шести до девяти месяцев.По словам министра, технологическая карта производства вакцины зарегистрирована в Национальном лекарственном управлении. Бен Бахмед подтвердил, что российские специалисты приедут в Алжир для оценки возможностей местных производств, но по его словам, алжирские специалисты также совершат визит в РФ.Министр сообщил, что работа по изучению производства вакцины длится уже полтора месяца посредством видеоконференций, "состоялся обмен идеями между специалистами" для передачи технологии."Алжир готов приступить к производству вакцины в течение двух месяцев, если будет иметься в наличии сырье", - подчеркнул министр в комментарии радиостанции Chaine 1.Кампания вакцинации началась в Алжире в субботу, используется вакцина "Спутник V". В декабре министр здравоохранения Алжира Абдуррахман Бенбузид заявил, что вакцинация будет бесплатной для всех групп населения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/statya-1595741032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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