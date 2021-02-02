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Алжир готов начать производство "Спутника V" через два месяца
Алжир готов начать производство "Спутника V" через два месяца
Алжир готов приступить к производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" через два месяца при наличии сырья, заявил во вторник министр... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T19:35
2021-02-02T19:35
2021-02-02T19:35
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КАИР, 2 фев – РИА Новости. Алжир готов приступить к производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" через два месяца при наличии сырья, заявил во вторник министр фармацевтической промышленности Лотфи бен Бахмед.Ранее посол РФ в Алжире Игорь Беляев заявил, что российские эксперты прибудут с визитом в Алжир в рамках подготовки к локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в арабской стране. Посол отмечал, что на производство российской вакцины в Алжире потребуется от шести до девяти месяцев.По словам министра, технологическая карта производства вакцины зарегистрирована в Национальном лекарственном управлении. Бен Бахмед подтвердил, что российские специалисты приедут в Алжир для оценки возможностей местных производств, но по его словам, алжирские специалисты также совершат визит в РФ.Министр сообщил, что работа по изучению производства вакцины длится уже полтора месяца посредством видеоконференций, "состоялся обмен идеями между специалистами" для передачи технологии."Алжир готов приступить к производству вакцины в течение двух месяцев, если будет иметься в наличии сырье", - подчеркнул министр в комментарии радиостанции Chaine 1.Кампания вакцинации началась в Алжире в субботу, используется вакцина "Спутник V". В декабре министр здравоохранения Алжира Абдуррахман Бенбузид заявил, что вакцинация будет бесплатной для всех групп населения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, алжир (республика), в мире
КАИР, 2 фев – РИА Новости. Алжир
готов приступить к производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" через два месяца при наличии сырья, заявил во вторник министр фармацевтической промышленности Лотфи бен Бахмед.
Ранее посол РФ
в Алжире Игорь Беляев заявил, что российские эксперты прибудут с визитом в Алжир в рамках подготовки к локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в арабской стране. Посол отмечал, что на производство российской вакцины в Алжире потребуется от шести до девяти месяцев.
По словам министра, технологическая карта производства вакцины зарегистрирована в Национальном лекарственном управлении. Бен Бахмед подтвердил, что российские специалисты приедут в Алжир для оценки возможностей местных производств, но по его словам, алжирские специалисты также совершат визит в РФ.
Министр сообщил, что работа по изучению производства вакцины длится уже полтора месяца посредством видеоконференций, "состоялся обмен идеями между специалистами" для передачи технологии.
"Алжир готов приступить к производству вакцины в течение двух месяцев, если будет иметься в наличии сырье", - подчеркнул министр в комментарии радиостанции Chaine 1.
Кампания вакцинации началась в Алжире в субботу, используется вакцина "Спутник V". В декабре министр здравоохранения Алжира Абдуррахман Бенбузид заявил, что вакцинация будет бесплатной для всех групп населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.