https://ria.ru/20210202/sotsseti-1595708943.html

Путин назвал соцсети бизнесом для получения прибыли любой ценой

Путин назвал соцсети бизнесом для получения прибыли любой ценой

Владимир Путин напомнил о важности соблюдения принципов свободы слова при мониторинге контента в интернете. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:50

2021-02-02T16:50

2021-02-02T19:19

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Путин напомнил о важности соблюдения принципов свободы слова при мониторинге контента в интернете.При этом президент России отметил, что социальные сети — это бизнес, который нацелен на извлечение прибыли любой ценой.Он пояснил, что системы изучают своего "клиента" и подбрасывают ему то, что они считают нужным, а человек начинает принимать решение, не осознавая, что им руководят.Президент подчеркнул, что сервис для коммуникации учителей с учениками должен быть сделан на основе национального отечественного программного продукта.Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия технологически готова для создания автономного сегмента Глобальной сети в случае отключения от интернета. Он отметил, что ключевые права на управление Всемирной паутиной сейчас принадлежат США, и назвал возможным подобный сценарий. При этом Медведев добавил, что у российских властей есть план на этот случай.С 1 февраля в России вступил в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях. Его действие распространяется на ресурсы, где число пользователей превышает полмиллиона в сутки. Документ вводит в законодательство понятие "владелец публичной сети", который является организатором распространения информации в интернете. Он обязан создать в России представительство, вести реестр заявлений, поступивших от пользователей, и по требованию предоставлять его в контролирующие органы. Также он должен удалять информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.Теперь соцсети будут сами мониторить контент для выявления запрещенных материалов — детской порнографии, нецензурной брани, информации о способах изготовления и употребления наркотиков, способах суицида, незаконных лотерей и нелегальной продажи алкоголя, материалов с экстремизмом и расизмом. Также их обязали соблюдать права граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию.

https://ria.ru/20210125/sotsseti-1594486321.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Это бизнес" — Путин о социальных сетях "Это бизнес" — Путин о социальных сетях 2021-02-02T16:50 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, владимир путин, технологии