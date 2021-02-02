https://ria.ru/20210202/sotsseti-1595708943.html
Путин назвал соцсети бизнесом для получения прибыли любой ценой
Путин назвал соцсети бизнесом для получения прибыли любой ценой
Владимир Путин напомнил о важности соблюдения принципов свободы слова при мониторинге контента в интернете. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:50
2021-02-02T16:50
2021-02-02T19:19
россия
владимир путин
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595719171_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e6f70f6fbd9ab3179ba7a4e8f1ccddf7.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Путин напомнил о важности соблюдения принципов свободы слова при мониторинге контента в интернете.При этом президент России отметил, что социальные сети — это бизнес, который нацелен на извлечение прибыли любой ценой.Он пояснил, что системы изучают своего "клиента" и подбрасывают ему то, что они считают нужным, а человек начинает принимать решение, не осознавая, что им руководят.Президент подчеркнул, что сервис для коммуникации учителей с учениками должен быть сделан на основе национального отечественного программного продукта.Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия технологически готова для создания автономного сегмента Глобальной сети в случае отключения от интернета. Он отметил, что ключевые права на управление Всемирной паутиной сейчас принадлежат США, и назвал возможным подобный сценарий. При этом Медведев добавил, что у российских властей есть план на этот случай.С 1 февраля в России вступил в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях. Его действие распространяется на ресурсы, где число пользователей превышает полмиллиона в сутки. Документ вводит в законодательство понятие "владелец публичной сети", который является организатором распространения информации в интернете. Он обязан создать в России представительство, вести реестр заявлений, поступивших от пользователей, и по требованию предоставлять его в контролирующие органы. Также он должен удалять информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.Теперь соцсети будут сами мониторить контент для выявления запрещенных материалов — детской порнографии, нецензурной брани, информации о способах изготовления и употребления наркотиков, способах суицида, незаконных лотерей и нелегальной продажи алкоголя, материалов с экстремизмом и расизмом. Также их обязали соблюдать права граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию.
https://ria.ru/20210125/sotsseti-1594486321.html
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595719171_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_8d5885e92189d2b657891a1442680d39.jpg
"Это бизнес" — Путин о социальных сетях
"Это бизнес" — Путин о социальных сетях
2021-02-02T16:50
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, технологии
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Путин
напомнил о важности соблюдения принципов свободы слова при мониторинге контента в интернете.
"Конечно, мы должны об этом думать, должны как-то реагировать на это. В то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека: свободу выбора, свободу слова", — сказал он на встрече с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года".
При этом президент России
отметил, что социальные сети — это бизнес, который нацелен на извлечение прибыли любой ценой.
"Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которую он направлен. Ведь зачастую современные эти платформы информационные все больше и больше начинают управлять сознанием", — считает Путин.
Он пояснил, что системы изучают своего "клиента" и подбрасывают ему то, что они считают нужным, а человек начинает принимать решение, не осознавая, что им руководят.
Президент подчеркнул, что сервис для коммуникации учителей с учениками должен быть сделан на основе национального отечественного программного продукта.
Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев
заявил, что Россия технологически готова для создания автономного сегмента Глобальной сети в случае отключения от интернета. Он отметил, что ключевые права на управление Всемирной паутиной сейчас принадлежат США
, и назвал возможным подобный сценарий. При этом Медведев добавил, что у российских властей есть план на этот случай.
С 1 февраля в России вступил в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях. Его действие распространяется на ресурсы, где число пользователей превышает полмиллиона в сутки. Документ вводит в законодательство понятие "владелец публичной сети", который является организатором распространения информации в интернете. Он обязан создать в России представительство, вести реестр заявлений, поступивших от пользователей, и по требованию предоставлять его в контролирующие органы. Также он должен удалять информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Теперь соцсети будут сами мониторить контент для выявления запрещенных материалов — детской порнографии, нецензурной брани, информации о способах изготовления и употребления наркотиков, способах суицида, незаконных лотерей и нелегальной продажи алкоголя, материалов с экстремизмом и расизмом. Также их обязали соблюдать права граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию.