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Путин назвал соцсети бизнесом для получения прибыли любой ценой
Путин назвал соцсети бизнесом для получения прибыли любой ценой
Владимир Путин напомнил о важности соблюдения принципов свободы слова при мониторинге контента в интернете. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:50
2021-02-02T19:19
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Путин напомнил о важности соблюдения принципов свободы слова при мониторинге контента в интернете.При этом президент России отметил, что социальные сети — это бизнес, который нацелен на извлечение прибыли любой ценой.Он пояснил, что системы изучают своего "клиента" и подбрасывают ему то, что они считают нужным, а человек начинает принимать решение, не осознавая, что им руководят.Президент подчеркнул, что сервис для коммуникации учителей с учениками должен быть сделан на основе национального отечественного программного продукта.Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия технологически готова для создания автономного сегмента Глобальной сети в случае отключения от интернета. Он отметил, что ключевые права на управление Всемирной паутиной сейчас принадлежат США, и назвал возможным подобный сценарий. При этом Медведев добавил, что у российских властей есть план на этот случай.С 1 февраля в России вступил в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях. Его действие распространяется на ресурсы, где число пользователей превышает полмиллиона в сутки. Документ вводит в законодательство понятие "владелец публичной сети", который является организатором распространения информации в интернете. Он обязан создать в России представительство, вести реестр заявлений, поступивших от пользователей, и по требованию предоставлять его в контролирующие органы. Также он должен удалять информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.Теперь соцсети будут сами мониторить контент для выявления запрещенных материалов — детской порнографии, нецензурной брани, информации о способах изготовления и употребления наркотиков, способах суицида, незаконных лотерей и нелегальной продажи алкоголя, материалов с экстремизмом и расизмом. Также их обязали соблюдать права граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию.
https://ria.ru/20210125/sotsseti-1594486321.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Это бизнес" — Путин о социальных сетях
"Это бизнес" — Путин о социальных сетях
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россия, владимир путин, технологии

Путин назвал соцсети бизнесом для получения прибыли любой ценой

16:50 02.02.2021 (обновлено: 19:19 02.02.2021)
 
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Путин напомнил о важности соблюдения принципов свободы слова при мониторинге контента в интернете.

"Конечно, мы должны об этом думать, должны как-то реагировать на это. В то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека: свободу выбора, свободу слова", — сказал он на встрече с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года".

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При этом президент России отметил, что социальные сети — это бизнес, который нацелен на извлечение прибыли любой ценой.

"Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которую он направлен. Ведь зачастую современные эти платформы информационные все больше и больше начинают управлять сознанием", — считает Путин.

Он пояснил, что системы изучают своего "клиента" и подбрасывают ему то, что они считают нужным, а человек начинает принимать решение, не осознавая, что им руководят.
Президент подчеркнул, что сервис для коммуникации учителей с учениками должен быть сделан на основе национального отечественного программного продукта.
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Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия технологически готова для создания автономного сегмента Глобальной сети в случае отключения от интернета. Он отметил, что ключевые права на управление Всемирной паутиной сейчас принадлежат США, и назвал возможным подобный сценарий. При этом Медведев добавил, что у российских властей есть план на этот случай.
С 1 февраля в России вступил в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях. Его действие распространяется на ресурсы, где число пользователей превышает полмиллиона в сутки. Документ вводит в законодательство понятие "владелец публичной сети", который является организатором распространения информации в интернете. Он обязан создать в России представительство, вести реестр заявлений, поступивших от пользователей, и по требованию предоставлять его в контролирующие органы. Также он должен удалять информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Теперь соцсети будут сами мониторить контент для выявления запрещенных материалов — детской порнографии, нецензурной брани, информации о способах изготовления и употребления наркотиков, способах суицида, незаконных лотерей и нелегальной продажи алкоголя, материалов с экстремизмом и расизмом. Также их обязали соблюдать права граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию.
 
РоссияВладимир ПутинТехнологии
 
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