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Гурьев: для ФосАгро сотрудничество с РАН — безусловный приоритет
Гурьев: для ФосАгро сотрудничество с РАН — безусловный приоритет
Для ФосАгро развитие сотрудничества с Российской академией наук – безусловный приоритет, завил генеральный директор компании Андрей Гурьев. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:05
2021-02-02T13:05
андрей гурьев
фосагро
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Для ФосАгро развитие сотрудничества с Российской академией наук – безусловный приоритет, завил генеральный директор компании Андрей Гурьев.По словам Гурьева, за это время компания почти в полтора раза расширила количество производимых марок удобрений - сегодня в портфеле компании 53 марки безопасной и высокоэффективной продукции, в том числе 12 с микроэлементами. ФосАгро укрепила позиции в качестве лидера по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений российским аграриям, в прошлом году впервые за всю 20-летнюю историю компании поставив на внутренний рынок свыше 3,5 миллионов тонн минеральных удобрений.Важным направлением партнерства ФосАгро и РАН стала работа над инновационными биостимуляторами и биоминеральными удобрениями в рамках разрабатываемого в России "Зеленого стандарта" сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками."За прошедший год мы получили в ходе полевых испытаний прорывные результаты", - сказал Гурьев.Он отметил, что совместная работа дает значительный синергетический эффект."Поэтому, безусловно, мы продолжим уделять сотрудничеству с Российской академией наук первоочередное внимание", — заявил глава ФосАгро.
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андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика

Гурьев: для ФосАгро сотрудничество с РАН — безусловный приоритет

13:05 02.02.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Генеральный директор группы "ФосАгро", член правления РСПП Андрей Гурьев
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Для ФосАгро развитие сотрудничества с Российской академией наук – безусловный приоритет, завил генеральный директор компании Андрей Гурьев.

"Мы понимаем, что без науки невозможно развитие производства и движение вперед. Поэтому для нас развитие сотрудничества с Российской академией наук – безусловный приоритет. Мы благодарны, что именно ФосАгро стала в 2018 году первой частной российской компанией, c которой РАН заключила соглашение о сотрудничестве", — сказал Гурьев на встрече с президентом РАН Александром Сергеевым.

По словам Гурьева, за это время компания почти в полтора раза расширила количество производимых марок удобрений - сегодня в портфеле компании 53 марки безопасной и высокоэффективной продукции, в том числе 12 с микроэлементами.
ФосАгро укрепила позиции в качестве лидера по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений российским аграриям, в прошлом году впервые за всю 20-летнюю историю компании поставив на внутренний рынок свыше 3,5 миллионов тонн минеральных удобрений.
Важным направлением партнерства ФосАгро и РАН стала работа над инновационными биостимуляторами и биоминеральными удобрениями в рамках разрабатываемого в России "Зеленого стандарта" сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками.
"За прошедший год мы получили в ходе полевых испытаний прорывные результаты", - сказал Гурьев.
Он отметил, что совместная работа дает значительный синергетический эффект.
"Поэтому, безусловно, мы продолжим уделять сотрудничеству с Российской академией наук первоочередное внимание", — заявил глава ФосАгро.
Растение - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Андрей ГурьевФосАгроНовости компаний - Экономика
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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