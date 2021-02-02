https://ria.ru/20210202/sotrudnichestvo-1595655658.html

Гурьев: для ФосАгро сотрудничество с РАН — безусловный приоритет

Гурьев: для ФосАгро сотрудничество с РАН — безусловный приоритет

Для ФосАгро развитие сотрудничества с Российской академией наук – безусловный приоритет, завил генеральный директор компании Андрей Гурьев. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:05

2021-02-02T13:05

2021-02-02T13:05

андрей гурьев

фосагро

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Для ФосАгро развитие сотрудничества с Российской академией наук – безусловный приоритет, завил генеральный директор компании Андрей Гурьев.По словам Гурьева, за это время компания почти в полтора раза расширила количество производимых марок удобрений - сегодня в портфеле компании 53 марки безопасной и высокоэффективной продукции, в том числе 12 с микроэлементами. ФосАгро укрепила позиции в качестве лидера по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений российским аграриям, в прошлом году впервые за всю 20-летнюю историю компании поставив на внутренний рынок свыше 3,5 миллионов тонн минеральных удобрений.Важным направлением партнерства ФосАгро и РАН стала работа над инновационными биостимуляторами и биоминеральными удобрениями в рамках разрабатываемого в России "Зеленого стандарта" сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками."За прошедший год мы получили в ходе полевых испытаний прорывные результаты", - сказал Гурьев.Он отметил, что совместная работа дает значительный синергетический эффект."Поэтому, безусловно, мы продолжим уделять сотрудничеству с Российской академией наук первоочередное внимание", — заявил глава ФосАгро.

https://ria.ru/20210125/fosagro-1594556187.html

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андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика