https://ria.ru/20210202/sng-1595704995.html

Видеомост о сотрудничестве России и стран СНГ в борьбе с COVID-19

Видеомост о сотрудничестве России и стран СНГ в борьбе с COVID-19

4 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва - Бишкек - Ереван - Минск - Нур-Султан о сотрудничестве России и стран СНГ в борьбе с COVID-19 и перспективах вакцинации населения. В ходе мероприятия также будет рассказано о подготовке российского доклада о вакцинации в ПАСЕ.

2021-02-02T16:34

2021-02-02T16:34

2021-02-02T16:34

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы