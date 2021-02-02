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Видеомост о сотрудничестве России и стран СНГ в борьбе с COVID-19
Видеомост о сотрудничестве России и стран СНГ в борьбе с COVID-19
4 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва - Бишкек - Ереван - Минск - Нур-Султан о сотрудничестве России и стран СНГ в борьбе с COVID-19 и перспективах вакцинации населения. В ходе мероприятия также будет рассказано о подготовке российского доклада о вакцинации в ПАСЕ.
2021-02-02T16:34
2021-02-02T16:34
2021-02-02T16:34
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Видеомост о сотрудничестве России и стран СНГ в борьбе с COVID-19
4 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва - Бишкек - Ереван - Минск - Нур-Султан о сотрудничестве России и стран СНГ в борьбе с COVID-19 и перспективах вакцинации населения. В ходе мероприятия также будет рассказано о подготовке российского доклада о вакцинации в ПАСЕ.