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Бывшие журналисты Sputnik Estonia создали собственное независимое СМИ
Бывшие журналисты Sputnik Estonia создали собственное независимое СМИ
Новый независимый информационный сайт Sputnik Meedia начал работать во вторник в Эстонии. Костяк его журналистского коллектива составили бывшие сотрудники... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:30
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sputnik
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новый независимый информационный сайт Sputnik Meedia начал работать во вторник в Эстонии. Костяк его журналистского коллектива составили бывшие сотрудники редакции Sputnik Estonia, прекратившей свою работу 1 января 2020 года под давлением властей страны."Проведя год без работы в Sputnik, без дела, которому было отдано четыре года, мы решили, что пора возвращаться. Sputnik Meedia останется верен тому вектору, по которому работал и развивался Sputnik Estonia — займет нишу поставщика альтернативного новостного контента. Мы продолжим выступать за добрососедские отношения между Эстонией и Россией, против демонизации восточного соседа. Мы намерены твердо отстаивать историческую правду, особенно в контексте Второй мировой войны. Будем вести борьбу с фейками, апеллируя к фактам", — написала руководитель нового ресурса, бывший главный редактор Sputnik Estonia Елена Черышева на своей странице в фейсбуке.Sputnik Meedia не входит в структуру медиахолдинга "Россия сегодня" и не связан с ним никакими договорными отношениями. Его финансирование осуществляется из независимых источников."Желаем Sputnik Meedia успехов. Елена Черышева и ее коллеги прошли через тяжелые испытания. Их мужество, стойкость, готовность, несмотря ни на что, отстаивать свободу слова достойны восхищения. Говорить правду именно в Прибалтике сейчас жизненно необходимо", — отметила, в свою очередь, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
https://ria.ru/20210128/zhurnalisty-1594917263.html
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sputnik, эстония

Бывшие журналисты Sputnik Estonia создали собственное независимое СМИ

13:30 02.02.2021 (обновлено: 13:59 02.02.2021)
 
© SputnikБывшие сотрудники новостного агентства Sputnik Эстония, запустившие свой новый информационный проект — Sputnik Meedia
Бывшие сотрудники новостного агентства Sputnik Эстония, запустившие свой новый информационный проект — Sputnik Meedia - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новый независимый информационный сайт Sputnik Meedia начал работать во вторник в Эстонии. Костяк его журналистского коллектива составили бывшие сотрудники редакции Sputnik Estonia, прекратившей свою работу 1 января 2020 года под давлением властей страны.
"Проведя год без работы в Sputnik, без дела, которому было отдано четыре года, мы решили, что пора возвращаться. Sputnik Meedia останется верен тому вектору, по которому работал и развивался Sputnik Estonia — займет нишу поставщика альтернативного новостного контента. Мы продолжим выступать за добрососедские отношения между Эстонией и Россией, против демонизации восточного соседа. Мы намерены твердо отстаивать историческую правду, особенно в контексте Второй мировой войны. Будем вести борьбу с фейками, апеллируя к фактам", — написала руководитель нового ресурса, бывший главный редактор Sputnik Estonia Елена Черышева на своей странице в фейсбуке.
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Sputnik Meedia не входит в структуру медиахолдинга "Россия сегодня" и не связан с ним никакими договорными отношениями. Его финансирование осуществляется из независимых источников.

"Sputnik Estonia был закрыт под угрозой распространения введенных лично против меня санкций Евросоюза на весь медиахолдинг, которым я руковожу, как если бы бюджет государственной организации был моим личным. Вообще-то это дикость, но, слава богу, репрессированные журналисты, проявив мужество, нашли инвестора для продолжения работы в Эстонии. Мы прекрасно понимаем, что официальный Таллин может под малейшим предлогом обвинить команду Sputnik Meedia во взаимодействии с нами, поэтому исключили любые официальные контакты с новым сайтом. При этом будем следить за работой нового СМИ со вниманием и симпатией", — сказал генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

"Желаем Sputnik Meedia успехов. Елена Черышева и ее коллеги прошли через тяжелые испытания. Их мужество, стойкость, готовность, несмотря ни на что, отстаивать свободу слова достойны восхищения. Говорить правду именно в Прибалтике сейчас жизненно необходимо", — отметила, в свою очередь, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
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