https://ria.ru/20210202/smi-1595655878.html

Бывшие журналисты Sputnik Estonia создали собственное независимое СМИ

Бывшие журналисты Sputnik Estonia создали собственное независимое СМИ

Новый независимый информационный сайт Sputnik Meedia начал работать во вторник в Эстонии. Костяк его журналистского коллектива составили бывшие сотрудники... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:30

2021-02-02T13:30

2021-02-02T13:59

sputnik

эстония

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новый независимый информационный сайт Sputnik Meedia начал работать во вторник в Эстонии. Костяк его журналистского коллектива составили бывшие сотрудники редакции Sputnik Estonia, прекратившей свою работу 1 января 2020 года под давлением властей страны."Проведя год без работы в Sputnik, без дела, которому было отдано четыре года, мы решили, что пора возвращаться. Sputnik Meedia останется верен тому вектору, по которому работал и развивался Sputnik Estonia — займет нишу поставщика альтернативного новостного контента. Мы продолжим выступать за добрососедские отношения между Эстонией и Россией, против демонизации восточного соседа. Мы намерены твердо отстаивать историческую правду, особенно в контексте Второй мировой войны. Будем вести борьбу с фейками, апеллируя к фактам", — написала руководитель нового ресурса, бывший главный редактор Sputnik Estonia Елена Черышева на своей странице в фейсбуке.Sputnik Meedia не входит в структуру медиахолдинга "Россия сегодня" и не связан с ним никакими договорными отношениями. Его финансирование осуществляется из независимых источников."Желаем Sputnik Meedia успехов. Елена Черышева и ее коллеги прошли через тяжелые испытания. Их мужество, стойкость, готовность, несмотря ни на что, отстаивать свободу слова достойны восхищения. Говорить правду именно в Прибалтике сейчас жизненно необходимо", — отметила, в свою очередь, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

https://ria.ru/20210128/zhurnalisty-1594917263.html

https://ria.ru/20210125/smi-1594198615.html

эстония

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik, эстония