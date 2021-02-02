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Слуцкий сравнил заявления США по "Северному потоку — 2" с торгом
Слуцкий сравнил заявления США по "Северному потоку — 2" с торгом
Заявления СМИ о возможном смягчении позиции США относительно санкций против "Северного потока — 2" похожи на торг, Германия не раз открыто давала понять, что не РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T18:08
2021-02-02T18:08
россия
леонид слуцкий
nord stream 2 ag
северный поток — 2
сша
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Заявления СМИ о возможном смягчении позиции США относительно санкций против "Северного потока — 2" похожи на торг, Германия не раз открыто давала понять, что не приемлет экстерриториальные рестрикции и давление Вашингтона, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации в Вашингтоне сообщила, что США впервые сигнализировали о готовности начать переговоры о прекращении своих санкций против "Северного потока — 2". При этом они хотят договориться о возможности временного отключения "Северного потока — 2" в случае ограничения поставок российского газа через Украину. Также, по данным газеты, Вашингтон призывает провести новые переговоры по транзиту российского газа через Украину с целью улучшения условий для Киева."Заявления СМИ о возможном смягчении позиции США относительно санкций против "Северного потока — 2" похожи на торг. Германия не раз открыто давала понять, что не приемлет экстерриториальные рестрикции и давление Вашингтона. (Президент США Джо) Байден обещал восстановить тесные взаимоотношения с американскими союзниками в Европе. Возможно, это шаг в эту сторону. Однако оговорки на счет якобы "защиты" транзитных возможностей Украины – сохранение элемента давления на Россию и навязывание собственных интересов. Это неприемлемо", - сказал Слуцкий РИА Новости."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210202/gazoprovod-1595696436.html
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россия, леонид слуцкий, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, в мире

Слуцкий сравнил заявления США по "Северному потоку — 2" с торгом

18:08 02.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Заявления СМИ о возможном смягчении позиции США относительно санкций против "Северного потока — 2" похожи на торг, Германия не раз открыто давала понять, что не приемлет экстерриториальные рестрикции и давление Вашингтона, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации в Вашингтоне сообщила, что США впервые сигнализировали о готовности начать переговоры о прекращении своих санкций против "Северного потока — 2". При этом они хотят договориться о возможности временного отключения "Северного потока — 2" в случае ограничения поставок российского газа через Украину. Также, по данным газеты, Вашингтон призывает провести новые переговоры по транзиту российского газа через Украину с целью улучшения условий для Киева.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
Вчера, 16:04
СМИ узнали о желании США иметь возможность отключить "Северный поток — 2"
"Заявления СМИ о возможном смягчении позиции США относительно санкций против "Северного потока — 2" похожи на торг. Германия не раз открыто давала понять, что не приемлет экстерриториальные рестрикции и давление Вашингтона. (Президент США Джо) Байден обещал восстановить тесные взаимоотношения с американскими союзниками в Европе. Возможно, это шаг в эту сторону. Однако оговорки на счет якобы "защиты" транзитных возможностей Украины – сохранение элемента давления на Россию и навязывание собственных интересов. Это неприемлемо", - сказал Слуцкий РИА Новости.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияЛеонид СлуцкийNord Stream 2 AGСеверный поток — 2СШАВ мире
 
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