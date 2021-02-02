https://ria.ru/20210202/skulptura-1595727086.html
Неизвестный повредил статую апостола Петра в Петербурге
Неизвестный повредил статую апостола Петра в Петербурге
Уголовное дело заведено по факту повреждения скульптуры Апостола Петра на церкви Воздвижения Креста Господня на Лиговском проспекте, сообщили в пресс-службе ГСУ РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T18:12
2021-02-02T18:12
2021-02-02T19:47
новости - религия и мировоззрение
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту повреждения скульптуры Апостола Петра на церкви Воздвижения Креста Господня на Лиговском проспекте, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу."Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу принято к своему производству уголовное дело, возбужденное органами УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение памятников истории и культуры)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.По данным следствия, в период с 22 по 31 января 2021 года неизвестный повредил гипсовую скульптуру Апостола Петра, установленную в нише фасада колокольни "Церковь Воздвижения Креста Господня" на Лиговском проспекте. Отмечается, что здание церкви включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.Из-за повреждения скульптуры церкви был причинен материальный ущерб.По данным следственного управления, повредившего скульптуру сейчас ищут, идет опрос свидетелей, сбор необходимой информации.
https://ria.ru/20210201/khram-1595499417.html
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новости - религия и мировоззрение, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту повреждения скульптуры Апостола Петра на церкви Воздвижения Креста Господня на Лиговском проспекте, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.
"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу принято к своему производству уголовное дело, возбужденное органами УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение памятников истории и культуры)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным следствия, в период с 22 по 31 января 2021 года неизвестный повредил гипсовую скульптуру Апостола Петра, установленную в нише фасада колокольни "Церковь Воздвижения Креста Господня" на Лиговском проспекте. Отмечается, что здание церкви включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Из-за повреждения скульптуры церкви был причинен материальный ущерб.
По данным следственного управления, повредившего скульптуру сейчас ищут, идет опрос свидетелей, сбор необходимой информации.