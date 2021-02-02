https://ria.ru/20210202/shtraf-1595615008.html
В Хабаровске оштрафовали четверых участников незаконной акции
В Хабаровске оштрафовали четверых участников незаконной акции
Еще четыре участника несогласованной акции 31 января в Хабаровске заплатят штрафы по 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Краснофлотском районном суде... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T09:50
2021-02-02T09:50
2021-02-02T09:50
россия
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 2 фев — РИА Новости. Еще четыре участника несогласованной акции 31 января в Хабаровске заплатят штрафы по 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Краснофлотском районном суде города.По данным УМВД по краю, после несогласованной акции в Хабаровске 31 января задержаны 13 митингующих. Как сообщили правоохранители, всего на центральной площади Ленина собрались 58 участников."Суд вынес решение оштрафовать на 10 тысяч рублей каждого из 4 участников несогласованной акции 31 января в Хабаровске по КоАП ст. 20.2 части 5 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сообщил представитель суда.В понедельник РИА Новости рассказали в Центральном районном суде города, что по аналогичной административной статье был рассмотрен один материал на нарушителя. Он также заплатит штраф в 10 тысяч рублей.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.
https://ria.ru/20210202/aktsiya-1595609220.html
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россия, хабаровск, происшествия
ХАБАРОВСК, 2 фев — РИА Новости.
Еще четыре участника несогласованной акции 31 января в Хабаровске
заплатят штрафы по 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Краснофлотском районном суде города.
По данным УМВД по краю, после несогласованной акции в Хабаровске 31 января задержаны 13 митингующих. Как сообщили правоохранители, всего на центральной площади Ленина собрались 58 участников.
"Суд вынес решение оштрафовать на 10 тысяч рублей каждого из 4 участников несогласованной акции 31 января в Хабаровске по КоАП ст. 20.2 части 5 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сообщил представитель суда.
В понедельник РИА Новости рассказали в Центральном районном суде города, что по аналогичной административной статье был рассмотрен один материал на нарушителя. Он также заплатит штраф в 10 тысяч рублей.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России
и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.