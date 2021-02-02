https://ria.ru/20210202/shtraf-1595615008.html

В Хабаровске оштрафовали четверых участников незаконной акции

В Хабаровске оштрафовали четверых участников незаконной акции

Еще четыре участника несогласованной акции 31 января в Хабаровске заплатят штрафы по 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Краснофлотском районном суде... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T09:50

2021-02-02T09:50

2021-02-02T09:50

россия

хабаровск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg

ХАБАРОВСК, 2 фев — РИА Новости. Еще четыре участника несогласованной акции 31 января в Хабаровске заплатят штрафы по 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Краснофлотском районном суде города.По данным УМВД по краю, после несогласованной акции в Хабаровске 31 января задержаны 13 митингующих. Как сообщили правоохранители, всего на центральной площади Ленина собрались 58 участников."Суд вынес решение оштрафовать на 10 тысяч рублей каждого из 4 участников несогласованной акции 31 января в Хабаровске по КоАП ст. 20.2 части 5 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сообщил представитель суда.В понедельник РИА Новости рассказали в Центральном районном суде города, что по аналогичной административной статье был рассмотрен один материал на нарушителя. Он также заплатит штраф в 10 тысяч рублей.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210202/aktsiya-1595609220.html

https://ria.ru/20210202/kazan-1595610748.html

россия

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хабаровск, происшествия