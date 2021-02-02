https://ria.ru/20210202/shestakov-1595674150.html
Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
Илья Шестаков остался главой Росрыболовства, но лишился статуса замминистра сельского хозяйства, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:28
2021-02-02T14:28
2021-02-02T14:40
россия
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154799/36/1547993616_0:172:3082:1906_1920x0_80_0_0_e1a24ba0218e9a069a18c6fab20400b3.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Илья Шестаков остался главой Росрыболовства, но лишился статуса замминистра сельского хозяйства, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.Ранее Шестаков являлся заместителем министра сельского хозяйства РФ - руководителем федерального агентства по рыболовству.
https://ria.ru/20200327/1569262383.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154799/36/1547993616_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_f7b5ae0f114bd001fd387022d97baa62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), политика