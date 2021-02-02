https://ria.ru/20210202/serialy-1595549572.html

Тайны в "Топях", страсти у "Бывших". Какие наши сериалы смотреть онлайн

Тайны в "Топях", страсти у "Бывших". Какие наши сериалы смотреть онлайн

В феврале онлайн-кинотеатры выпускают самые разные сериалы. Константин Хабенский станет суровым майором в ретродетективе "За час до рассвета". Иван Янковский... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T08:00

2021-02-02T08:00

2021-02-02T08:11

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В феврале онлайн-кинотеатры выпускают самые разные сериалы. Константин Хабенский станет суровым майором в ретродетективе "За час до рассвета". Иван Янковский покажет, что происходит в "Топях" Дмитрия Глуховского. Полина Гагарина сыграет популярную писательницу в "Бывших", а в проекте "По колено" вы увидите, каково невысоким людям в большом городе. О самых интересных отечественных шоу, которые стоит смотреть в Сети, — в материале РИА Новости.Болота ГлуховскогоМистический триллер "Топи" про москвичей, которые сталкиваются с неизвестным, снят по сценарию Дмитрия Глуховского.Главные герои — пятеро паломников с неразрешимыми проблемами. У одного — со здоровьем, у другой — в семье. Кто-то бежит от неудачных отношений, а кто-то просто собирается в новое приключение. Пункт назначения — монастырь недалеко от полузаброшенной деревни Топи. Говорят, там случаются чудеса.Персонажи сериала как будто попадают в обычную российскую глубинку с колоритными домами, диковатыми жителями, живописную и атмосферную.Но на деле это своеобразная вселенная-"перевертыш", где герои сказок и легенд, оказывается, живут в деревне, водитель становится Хароном, а местный страж порядка — чуть ли не Аидом.Скептикам непросто принять реалии Топей. А потом с ними начинают происходить сверхъестественные и странные вещи. Или это просто их подсознание?По атмосфере сериал напоминает хоррор "Солнцестояние". Неспешный, жутковатый, завораживающий, заставляющий вскрикивать в особо пугающие моменты.Строго говоря, "Топи" — мультижанровый проект, перетекающий из триллера в фэнтези, драму и обратно. А сами авторы говорят о мистической утопии.Первую версию сценария, очень личную, Глуховский написал около десяти лет назад. "Персонажи, которых вы там встретите, — это доведенные до гротеска люди, которыми я был окружен в детстве, когда жил в деревне", — поясняет он.Фантастический мир "Топей" — не выдуманный, как в комиксах Marvel, это реальная вселенная, с юмором, хоррором, курьезами. Отдельный бонус — актерский состав. Иван Янковский, Катерина Шпица, Анастасия Крылова раскрываются совершенно по-новому. И у самого Глуховского в сериале есть камео в заключительном эпизоде."Топи" с 28 января выходят на КиноПоиск HD.Новые "Бывшие"Также онлайн — продолжение драмы "Бывшие" о дочке богатых родителей Яне (Любовь Аксенова), которая лечится от зависимостей, и ее психологе-консультанте Илье (Денис Шведов). В новом сезоне с появлением третьего персонажа, известной писательницы и популярного коуча Елены (Полина Гагарина), создается любовный треугольник, и все становится значительно интереснее.В первой части каждый герой пережил болезненное расставание или потерю, а теперь все пытаются жить заново.Яна выстраивает отношения с мужем — жестоким бизнесменом (Анатолий Журавлев). Илья учится справляться с внутренними переживаниями при помощи Елены, у которой в прошлом — психологическая травма и проблемы с алкоголем. Илья выступает ее психологом, помощником, соратником.Очень увлекательно наблюдать за тем, как герои, со своими слабостями и страхами, стараются "прийти в норму". Если такое понятие для них вообще существует, учитывая прошлые зависимости. Персонажи не выглядят наигранными, а от дуэтов Аксеновой и Шведова или Гагариной и Шведова не знаешь, чего ожидать в следующую секунду. Каждая сцена наэлектризована, а драматические паузы заставляют в нетерпении предвкушать развязку.Певица Полина Гагарина, для которой это кинодебют, признается, что ей непросто далась сцена поцелуя.В новом сезоне сделали ставку на драму и интригу — так что ждите трагичных моментов, страстных и откровенных сцен.Добавьте хлесткие и едкие диалоги, пролеты камеры над завораживающими видами Москвы, стильные образы героев — и получится смесь "Большой маленькой лжи" и драмы "Отыграть назад"."Бывшие" выходят с 21 января на видеосервисе Start.Хабенский против БурковскогоКриминальный ретродетектив "За час до рассвета" с Хабенским и Бурковским — о верности и дружбе в середине XX века.Действие происходит в 1946 году, лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается с войны и устраивается служить в милицию. Его начальник — майор Шумейко (Хабенский) с непростым характером, держит в страхе весь отдел. Журавлеву поручили разобраться с городской бандой преступника по кличке Клещ.Но в мирное послевоенное время непросто понять, кто настоящий злодей, ведь уже нет привычного разделения на "своих" и "врагов".Главное в сериале, пожалуй, харизма центральных героев. Бескомпромиссные методы работы Шумейко хоть порой и пугают, но заставляют восхищаться. Журавлев, со свойственным новичку пылом и верой в собственную правоту, не позволяет в себе усомниться.Дуэт актеров удался: их герои яростно спорят, переубеждают друг друга. Почти Шерлок и Ватсон. Но кто из них кто — еще вопрос.Особенно интересно сравнивать "За час до рассвета" с "Острыми козырьками": влияние этой британской драмы заметно в динамике, цветовых решениях сцен и в целом таинственной и напряженной атмосфере.Снимали сериал в аутентичных местах: на заброшенных заводах Подмосковья, а еще в Твери (в Морозовском городке — историко-архитектурном комплексе из красного кирпича, построенном для Тверской мануфактуры Саввы Морозова). Получилось динамично, стильно и непредсказуемо.Сериал выходит с 16 февраля на more.tv, Wink и КиноПоиск HD.Город по коленоО больших проблемах маленьких людей расскажет необычный ситком "По колено". Обычный парень Саня работает оператором в такси, живет в провинции, но мечтает о мире кино. Да вот его рост — всего 135 сантиметров.Оказывается, это может стать преимуществом: герой узнает, что для съемок "русской "Игры престолов" требуется "небольшой человек". Саня едет покорять столицу.Теперь надо проявить себя, ведь в Москве много таких же невысоких людей.Не обойдется без романтики: на пробах Саня влюбляется в длинноногую актрису и пытается обратить на себя ее внимание. Девушка, правда, настроена более чем скептически."От любви до ненависти один шаг", — уверен Саня. "Да, твоих — два", — добавляет его друг-реалист. Но Сане все проблемы по колено. Сюжетная линия выстроена так, что герою сопереживаешь с первых минут, радуешься каждой его удаче и даже учишься у него. Ведь он не унывает, с юмором и упорством добиваясь своих целей.Проект получился весьма рискованным: тема невысоких людей довольно нова для российских сериалов. Был риск скатиться в неуместный юмор или чрезмерную толерантность. Но харизматичный главный герой и смешные шутки помогут поверить, что даже в циничной столице есть место доброте и чудесам."По колено" выходит на ivi в феврале, дата релиза уточняется.

https://ria.ru/20201221/kino-1589537008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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