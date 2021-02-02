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Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" вновь сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:21
2021-02-02T15:31
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости/Прайм. Пользователи "ВКонтакте" вновь сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Жалобы на работу соцсети также фиксировались в понедельник. Спустя некоторое время "ВКонтакте" в понедельник сообщила, что восстановила работу после кратковременного сбоя.Во вторник сбои начались около 14:30 мск. По данным Downdetector, 73% пользователей соцсети жаловались на проблемы с загрузкой сайта, 23% жалоб связаны с доставкой сообщений, еще три процента жалуются на проблемы с входом в аккаунт."У части пользователей веб-версии могли возникать кратковременные проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы оперативно восстановили работу. Мы советуем пользователям обновить страницу, если проблемы с загрузкой сохраняются", — сообщили в соцсети.
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россия, вконтакте, технологии, общество

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

15:21 02.02.2021 (обновлено: 15:31 02.02.2021)
 
© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости/Прайм. Пользователи "ВКонтакте" вновь сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Жалобы на работу соцсети также фиксировались в понедельник. Спустя некоторое время "ВКонтакте" в понедельник сообщила, что восстановила работу после кратковременного сбоя.
Во вторник сбои начались около 14:30 мск. По данным Downdetector, 73% пользователей соцсети жаловались на проблемы с загрузкой сайта, 23% жалоб связаны с доставкой сообщений, еще три процента жалуются на проблемы с входом в аккаунт.
"У части пользователей веб-версии могли возникать кратковременные проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы оперативно восстановили работу. Мы советуем пользователям обновить страницу, если проблемы с загрузкой сохраняются", — сообщили в соцсети.
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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