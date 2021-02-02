https://ria.ru/20210202/sboy-1595686441.html

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" вновь сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:21

2021-02-02T15:21

2021-02-02T15:31

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости/Прайм. Пользователи "ВКонтакте" вновь сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Жалобы на работу соцсети также фиксировались в понедельник. Спустя некоторое время "ВКонтакте" в понедельник сообщила, что восстановила работу после кратковременного сбоя.Во вторник сбои начались около 14:30 мск. По данным Downdetector, 73% пользователей соцсети жаловались на проблемы с загрузкой сайта, 23% жалоб связаны с доставкой сообщений, еще три процента жалуются на проблемы с входом в аккаунт."У части пользователей веб-версии могли возникать кратковременные проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы оперативно восстановили работу. Мы советуем пользователям обновить страницу, если проблемы с загрузкой сохраняются", — сообщили в соцсети.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/vkontakte-1593002099.html

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