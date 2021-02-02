https://ria.ru/20210202/sanktsii-1595680106.html

СМИ: США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока — 2"

СМИ: США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока — 2"

США впервые заявили о готовности начать переговоры о снятии санкций с "Северного потока — 2", сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на источник в... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:49

2021-02-02T14:49

2021-02-02T16:36

nord stream 2 ag

украина

россия

северный поток — 2

сша

экономика

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БЕРЛИН, 2 фев — РИА Новости. США впервые заявили о готовности начать переговоры о снятии санкций с "Северного потока — 2", сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации в Вашингтоне."В зашедшем в тупик споре по поводу "Северного потока — 2" возникло движение: впервые США сигнализируют о своей готовности говорить о прекращении санкций США против вызывающего споры балтийского трубопровода из России в Германию. Однако американцы ожидают, что германская сторона тоже сделает предложение", — пишет издание.Как отмечается в статье, в Вашингтоне ждут пакетного решения, в противном случае вопрос ограничительных мер против проекта останется на повестке дня. Одним из пунктов такого предложения со стороны Германии в США хотели бы видеть опцию отключения газопровода в случае, если Россия захочет оказать давление на Украину. Другое пожелание американцев — Германия "должна помочь Украине расширить газовую инфраструктуру для транспортировки водорода", что дало бы возможность Киеву "оставаться важным игроком на энергетическом рынке и в то же время снизило бы зависимость Европы от России", — отмечает газета.Издание называет это предложение США явным признаком желания администрации Байдена урегулировать конфликт из-за газопровода. При этом немецкое правительство, по информации издания, пока не сообщает о каких-либо предложениях по данной теме.По информации Hadnelsblatt, в Берлине приветствуют поступающие из Вашингтона сигналы, однако не видят возможности для еще больших уступок. Германия ссылается на уже предоставленные Россией гарантии по транзиту газа через Украину.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтийского региона. В Киеве опасаются потерять доходы от транзита российского газа, а в Вильнюсе, Варшаве, Таллине и Риге считают проект политически мотивированным. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против трубопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Тем не менее она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в акватории Германии. Копенгаген одобрил возможность укладки при участии "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели и отвечает интересам европейских стран. Москва также заявляла, что проект будет реализован, несмотря на давление со стороны Запада.

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

https://ria.ru/20210127/evropa-1594674829.html

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nord stream 2 ag, украина, россия, северный поток — 2, сша, экономика