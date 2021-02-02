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СМИ: США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока — 2"
СМИ: США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока — 2"
США впервые заявили о готовности начать переговоры о снятии санкций с "Северного потока — 2", сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на источник в... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:49
2021-02-02T16:36
nord stream 2 ag
украина
россия
северный поток — 2
сша
экономика
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БЕРЛИН, 2 фев — РИА Новости. США впервые заявили о готовности начать переговоры о снятии санкций с "Северного потока — 2", сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации в Вашингтоне."В зашедшем в тупик споре по поводу "Северного потока — 2" возникло движение: впервые США сигнализируют о своей готовности говорить о прекращении санкций США против вызывающего споры балтийского трубопровода из России в Германию. Однако американцы ожидают, что германская сторона тоже сделает предложение", — пишет издание.Как отмечается в статье, в Вашингтоне ждут пакетного решения, в противном случае вопрос ограничительных мер против проекта останется на повестке дня. Одним из пунктов такого предложения со стороны Германии в США хотели бы видеть опцию отключения газопровода в случае, если Россия захочет оказать давление на Украину. Другое пожелание американцев — Германия "должна помочь Украине расширить газовую инфраструктуру для транспортировки водорода", что дало бы возможность Киеву "оставаться важным игроком на энергетическом рынке и в то же время снизило бы зависимость Европы от России", — отмечает газета.Издание называет это предложение США явным признаком желания администрации Байдена урегулировать конфликт из-за газопровода. При этом немецкое правительство, по информации издания, пока не сообщает о каких-либо предложениях по данной теме.По информации Hadnelsblatt, в Берлине приветствуют поступающие из Вашингтона сигналы, однако не видят возможности для еще больших уступок. Германия ссылается на уже предоставленные Россией гарантии по транзиту газа через Украину.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтийского региона. В Киеве опасаются потерять доходы от транзита российского газа, а в Вильнюсе, Варшаве, Таллине и Риге считают проект политически мотивированным. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против трубопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Тем не менее она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в акватории Германии. Копенгаген одобрил возможность укладки при участии "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели и отвечает интересам европейских стран. Москва также заявляла, что проект будет реализован, несмотря на давление со стороны Запада.
https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html
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nord stream 2 ag, украина, россия, северный поток — 2, сша, экономика

СМИ: США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока — 2"

14:49 02.02.2021 (обновлено: 16:36 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 2 фев — РИА Новости. США впервые заявили о готовности начать переговоры о снятии санкций с "Северного потока — 2", сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации в Вашингтоне.
"В зашедшем в тупик споре по поводу "Северного потока — 2" возникло движение: впервые США сигнализируют о своей готовности говорить о прекращении санкций США против вызывающего споры балтийского трубопровода из России в Германию. Однако американцы ожидают, что германская сторона тоже сделает предложение", — пишет издание.
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Как отмечается в статье, в Вашингтоне ждут пакетного решения, в противном случае вопрос ограничительных мер против проекта останется на повестке дня. Одним из пунктов такого предложения со стороны Германии в США хотели бы видеть опцию отключения газопровода в случае, если Россия захочет оказать давление на Украину.
Другое пожелание американцев — Германия "должна помочь Украине расширить газовую инфраструктуру для транспортировки водорода", что дало бы возможность Киеву "оставаться важным игроком на энергетическом рынке и в то же время снизило бы зависимость Европы от России", — отмечает газета.
Издание называет это предложение США явным признаком желания администрации Байдена урегулировать конфликт из-за газопровода. При этом немецкое правительство, по информации издания, пока не сообщает о каких-либо предложениях по данной теме.
По информации Hadnelsblatt, в Берлине приветствуют поступающие из Вашингтона сигналы, однако не видят возможности для еще больших уступок. Германия ссылается на уже предоставленные Россией гарантии по транзиту газа через Украину.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтийского региона. В Киеве опасаются потерять доходы от транзита российского газа, а в Вильнюсе, Варшаве, Таллине и Риге считают проект политически мотивированным. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против трубопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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Тем не менее она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в акватории Германии. Копенгаген одобрил возможность укладки при участии "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели и отвечает интересам европейских стран. Москва также заявляла, что проект будет реализован, несмотря на давление со стороны Запада.
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Nord Stream 2 AGУкраинаРоссияСеверный поток — 2СШАЭкономика
 
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