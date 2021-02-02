https://ria.ru/20210202/samolet-1595607878.html

Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода

Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода

Самолет с пассажирами, вылетавший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Стригино. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T08:26

2021-02-02T08:26

2021-02-02T13:12

авиакомпания "азимут"

нижний новгород

ростов-на-дону

происшествия

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УФА, 2 фев — РИА Новости. Самолет с пассажирами, вылетавший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Стригино.По словам собеседника агентства, на борту 95 пассажиров и шесть членов экипажа."Службы оперативного реагирования обеспечили встречу борта. В настоящее время аэропорт работает без ограничений по выполнению взлетно-посадочных операций", — пояснили агентству в авиаузле.В экстренных службах уточнили, что самолет вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя.В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что самолет SSJ 100-95B/95LR благополучно сел в Нижнем Новгороде."В аэропорт выехал заместитель и помощник нижегородского транспортного прокурора. По поручению приволжского транспортного прокурора начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав потребителей, то есть пассажиров данного рейса перевозчиком, в том числе ситуацию с оказанием им услуг, предусмотренных законом", — говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.Как сообщили РИА Новости в аэропорту, инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Азимут"."С пассажирами рейса работают представители авиакомпании. Аэропорт работает без ограничений по выполнению взлетно-посадочных операций", — пояснили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Стригино.Пассажиры самолета рейса Нижний Новгород — Ростов-на-Дону, который вынужденно вернулся в аэропорт вылета, будут отправлены к месту назначения резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Азимут".Приволжское СУ СК на транспорте сообщило причину экстренной посадки самолета."Предварительно установлено, что судно Sukhoi Superjet 195 бортовой номер 89095 авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Нижний Новгород — Ростов-на-Дону, рейс № 254, вылетел из аэропорта Стригино в 06:30. В 07:10 поступил сигнал ЧС об отказе правого двигателя судна, в связи с чем самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Стригино в 08:00", — говорится в сообщении следственных органов.

https://ria.ru/20210122/samolet-1594216736.html

нижний новгород

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиакомпания "азимут", нижний новгород, ростов-на-дону, происшествия