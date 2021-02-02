https://ria.ru/20210202/roditeli-1595615313.html

Избивавшего своих детей омича хотят лишить родительских прав

Избивавшего своих детей омича хотят лишить родительских прав

Жителя Омска, задержанного за жестокое избиение своих детей, хотят лишить родительских прав, сообщили в пресс-центре администрации города Омска. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T09:48

2021-02-02T09:48

2021-02-02T09:48

россия

анна кузнецова

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

омск

происшествия

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ОМСК, 2 фев - РИА Новости. Жителя Омска, задержанного за жестокое избиение своих детей, хотят лишить родительских прав, сообщили в пресс-центре администрации города Омска.На сайте СК РФ 31 января появилась информация о задержании в Омске мужчины по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Поводом для возбуждения уголовного дела по статье "истязание несовершеннолетних" стало видео в интернете, на котором мужчина поочередно с силой кидает детей на пол. Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей, на видео - ее 45-летний муж. Ситуацию взяли под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, а также детские омбудсмены Анна Кузнецова и Елизавета Стёпкина. На допросе мужчина объяснил свой поступок "воспитанием в спортивном режиме" и "паникой" и испугом за детей, которые "громко орали".Также в администрации города добавили, что "негативной информации о семье" в органы профилактики, подведомственные городской администрации, не поступало.

россия

омск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, омск, происшествия