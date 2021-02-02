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Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал на два процентных пункта по сравнению с его первыми днями в должности, следует из результатов опроса,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T03:32
2021-02-02T03:32
2021-02-02T03:32
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал на два процентных пункта по сравнению с его первыми днями в должности, следует из результатов опроса, проведенного изданием Hill совместно с компанией HarrisX.Проведенный 28-29 января опрос показал, что 61% избирателей одобряют работу Байдена на посту президента, в то время как уровень поддержки нового президента по результатам опроса 21-22 января сразу после инаугурации составлял 63%.Отмечается также, что за неделю уровень поддержки Байдена среди республиканцев сократился на шесть процентных пунктов, однако оценка демократами его действий не изменилась.Опрос проводился в интернете 28-29 января. В нем приняли участие 945 респондентов. Статистическая погрешность составляет приблизительно 3,19 процентных пункта.Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января.
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джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Рейтинг поддержки президента США
Джо Байдена упал на два процентных пункта по сравнению с его первыми днями в должности, следует из результатов опроса, проведенного изданием Hill
совместно с компанией HarrisX
.
Проведенный 28-29 января опрос показал, что 61% избирателей одобряют работу Байдена на посту президента, в то время как уровень поддержки нового президента по результатам опроса 21-22 января сразу после инаугурации составлял 63%.
Отмечается также, что за неделю уровень поддержки Байдена среди республиканцев сократился на шесть процентных пунктов, однако оценка демократами его действий не изменилась.
Опрос проводился в интернете 28-29 января. В нем приняли участие 945 респондентов. Статистическая погрешность составляет приблизительно 3,19 процентных пункта.
Инаугурация Джо Байдена
прошла 20 января.