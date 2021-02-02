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Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал на два процентных пункта по сравнению с его первыми днями в должности, следует из результатов опроса,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T03:32
2021-02-02T03:32
джо байден
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал на два процентных пункта по сравнению с его первыми днями в должности, следует из результатов опроса, проведенного изданием Hill совместно с компанией HarrisX.Проведенный 28-29 января опрос показал, что 61% избирателей одобряют работу Байдена на посту президента, в то время как уровень поддержки нового президента по результатам опроса 21-22 января сразу после инаугурации составлял 63%.Отмечается также, что за неделю уровень поддержки Байдена среди республиканцев сократился на шесть процентных пунктов, однако оценка демократами его действий не изменилась.Опрос проводился в интернете 28-29 января. В нем приняли участие 945 респондентов. Статистическая погрешность составляет приблизительно 3,19 процентных пункта.Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января.
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джо байден, сша, в мире

Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства

03:32 02.02.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerИзбранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома
Избранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал на два процентных пункта по сравнению с его первыми днями в должности, следует из результатов опроса, проведенного изданием Hill совместно с компанией HarrisX.
Проведенный 28-29 января опрос показал, что 61% избирателей одобряют работу Байдена на посту президента, в то время как уровень поддержки нового президента по результатам опроса 21-22 января сразу после инаугурации составлял 63%.
Отмечается также, что за неделю уровень поддержки Байдена среди республиканцев сократился на шесть процентных пунктов, однако оценка демократами его действий не изменилась.
Опрос проводился в интернете 28-29 января. В нем приняли участие 945 респондентов. Статистическая погрешность составляет приблизительно 3,19 процентных пункта.
Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января.
Американский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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