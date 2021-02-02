https://ria.ru/20210202/reyting-1595600677.html

Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства

Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства

Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал на два процентных пункта по сравнению с его первыми днями в должности, следует из результатов опроса,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T03:32

2021-02-02T03:32

2021-02-02T03:32

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал на два процентных пункта по сравнению с его первыми днями в должности, следует из результатов опроса, проведенного изданием Hill совместно с компанией HarrisX.Проведенный 28-29 января опрос показал, что 61% избирателей одобряют работу Байдена на посту президента, в то время как уровень поддержки нового президента по результатам опроса 21-22 января сразу после инаугурации составлял 63%.Отмечается также, что за неделю уровень поддержки Байдена среди республиканцев сократился на шесть процентных пунктов, однако оценка демократами его действий не изменилась.Опрос проводился в интернете 28-29 января. В нем приняли участие 945 респондентов. Статистическая погрешность составляет приблизительно 3,19 процентных пункта.Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января.

https://ria.ru/20210131/ssha-1595265861.html

сша

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джо байден, сша, в мире