https://ria.ru/20210202/rebenok-1595671376.html

В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому

В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому

Тринадцатилетний мальчик, получивший тяжелую травму во время спартакиады по борьбе среди спортивных школ в Башкирии, впал в кому, сообщает прокуратура... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:17

2021-02-02T14:17

2021-02-02T14:17

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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УФА, 2 фев - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик, получивший тяжелую травму во время спартакиады по борьбе среди спортивных школ в Башкирии, впал в кому, сообщает прокуратура республики.По данным ведомства, 30 января при проведении соревнований по национальной борьбе "Курэш" в Бакалинском районе 13-летний участник мероприятия, неудачно применив в ходе борьбы спортивный прием, упал спиной на спортивные маты, после чего он потерял сознание.Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которого будет дана оценка надлежащему обеспечению организаторами, судьями и тренерами спортивного мероприятия безопасных условий пребывания спортсменов на спартакиаде.Республиканское следственное управление СК РФ возбудило по данному факту уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20210201/suitsid-1595535538.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия