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В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
Тринадцатилетний мальчик, получивший тяжелую травму во время спартакиады по борьбе среди спортивных школ в Башкирии, впал в кому, сообщает прокуратура... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:17
2021-02-02T14:17
2021-02-02T14:17
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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УФА, 2 фев - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик, получивший тяжелую травму во время спартакиады по борьбе среди спортивных школ в Башкирии, впал в кому, сообщает прокуратура республики.По данным ведомства, 30 января при проведении соревнований по национальной борьбе "Курэш" в Бакалинском районе 13-летний участник мероприятия, неудачно применив в ходе борьбы спортивный прием, упал спиной на спортивные маты, после чего он потерял сознание.Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которого будет дана оценка надлежащему обеспечению организаторами, судьями и тренерами спортивного мероприятия безопасных условий пребывания спортсменов на спартакиаде.Республиканское следственное управление СК РФ возбудило по данному факту уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20210201/suitsid-1595535538.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
УФА, 2 фев - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик, получивший тяжелую травму во время спартакиады по борьбе среди спортивных школ в Башкирии, впал в кому, сообщает прокуратура республики.
По данным ведомства, 30 января при проведении соревнований по национальной борьбе "Курэш" в Бакалинском районе 13-летний участник мероприятия, неудачно применив в ходе борьбы спортивный прием, упал спиной на спортивные маты, после чего он потерял сознание.
"В результате подросток в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение, где в настоящее время находится в коме", - сообщили в прокуратуре.
Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которого будет дана оценка надлежащему обеспечению организаторами, судьями и тренерами спортивного мероприятия безопасных условий пребывания спортсменов на спартакиаде.
Республиканское следственное управление СК
РФ возбудило по данному факту уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.