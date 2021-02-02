https://ria.ru/20210202/razgovor-1595658051.html

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Наиной Ельциной

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Наиной Ельциной

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с вдовой первого президента России Наиной Ельциной накануне справился о ее здоровье, они вместе вспомнили РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:21

2021-02-02T13:21

2021-02-02T14:26

россия

дмитрий песков

владимир путин

борис ельцин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592881855_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_d896f6ab430d3dd8a6147a0607ae851b.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с вдовой первого президента России Наиной Ельциной накануне справился о ее здоровье, они вместе вспомнили Бориса Ельцина, рассказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Путин в этот день возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве.Ранее во вторник Песков сообщил РИА Новости, что президент в понедельник также побеседовал с вдовой первого президента России — они переговорили по телефону. Позже в разговоре с журналистами он уточнил, что Путин позвонил ей после того, как побывал на Новодевичьем кладбище, в перерыве между рабочими встречами."Как всегда, естественно, они вместе вспомнили Бориса Николаевича, все-таки был такой день мемориальный. Остальное все — чисто по-человечески просто, президент, конечно же, справился о том, как здоровье Наины Иосифовны, пожелал ей крепкого здоровья. Обычно, по-человечески", — рассказал Песков, говоря о деталях состоявшегося разговора.

https://ria.ru/20210202/putin-1595653997.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, борис ельцин, общество