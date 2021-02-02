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В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Наиной Ельциной
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Наиной Ельциной
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с вдовой первого президента России Наиной Ельциной накануне справился о ее здоровье, они вместе вспомнили РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:21
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россия
дмитрий песков
владимир путин
борис ельцин
общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с вдовой первого президента России Наиной Ельциной накануне справился о ее здоровье, они вместе вспомнили Бориса Ельцина, рассказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Путин в этот день возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве.Ранее во вторник Песков сообщил РИА Новости, что президент в понедельник также побеседовал с вдовой первого президента России — они переговорили по телефону. Позже в разговоре с журналистами он уточнил, что Путин позвонил ей после того, как побывал на Новодевичьем кладбище, в перерыве между рабочими встречами."Как всегда, естественно, они вместе вспомнили Бориса Николаевича, все-таки был такой день мемориальный. Остальное все — чисто по-человечески просто, президент, конечно же, справился о том, как здоровье Наины Иосифовны, пожелал ей крепкого здоровья. Обычно, по-человечески", — рассказал Песков, говоря о деталях состоявшегося разговора.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, борис ельцин, общество

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Наиной Ельциной

13:21 02.02.2021 (обновлено: 14:26 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с вдовой первого президента России Наиной Ельциной накануне справился о ее здоровье, они вместе вспомнили Бориса Ельцина, рассказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Путин в этот день возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве.
Ранее во вторник Песков сообщил РИА Новости, что президент в понедельник также побеседовал с вдовой первого президента России — они переговорили по телефону. Позже в разговоре с журналистами он уточнил, что Путин позвонил ей после того, как побывал на Новодевичьем кладбище, в перерыве между рабочими встречами.
"Как всегда, естественно, они вместе вспомнили Бориса Николаевича, все-таки был такой день мемориальный. Остальное все — чисто по-человечески просто, президент, конечно же, справился о том, как здоровье Наины Иосифовны, пожелал ей крепкого здоровья. Обычно, по-человечески", — рассказал Песков, говоря о деталях состоявшегося разговора.
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