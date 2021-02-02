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Онколог рассказал, какая одежда повышает риск развития рака
Онколог рассказал, какая одежда повышает риск развития рака
В синтетической одежде содержится множество химических веществ, которые повышают риск возникновения онкологических заболеваний, заявил в беседе с "Пятым... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T01:16
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андрей базылев
россия
онкология
рак
здоровье
общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В синтетической одежде содержится множество химических веществ, которые повышают риск возникновения онкологических заболеваний, заявил в беседе с "Пятым каналом" химиотерапевт Андрей Базылев.По его словам, при изготовлении искусственной материи используется полиэстер, который представляет собой разновидность пластика. Онколог обратил внимание, что сейчас в научной среде отсутствуют доказательства того, что ношение синтетической одежды точно провоцирует рак.Тем не менее Базылев призвал избегать длительного ношения синтетической одежде, а также отказаться от постельного белья из ненатуральных материалов.
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андрей базылев, россия, онкология, рак, здоровье, общество

Онколог рассказал, какая одежда повышает риск развития рака

01:16 02.02.2021
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В синтетической одежде содержится множество химических веществ, которые повышают риск возникновения онкологических заболеваний, заявил в беседе с "Пятым каналом" химиотерапевт Андрей Базылев.
По его словам, при изготовлении искусственной материи используется полиэстер, который представляет собой разновидность пластика.

"Обычно для изготовления этой ткани добавляются различные вещества: формальдегиды, аммиак, тефлон, фталаты. Все эти вещества могут вызвать респираторные заболевания и являются достаточно серьезными канцерогенами", — пояснил Базылев.

Онколог обратил внимание, что сейчас в научной среде отсутствуют доказательства того, что ношение синтетической одежды точно провоцирует рак.
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Тем не менее Базылев призвал избегать длительного ношения синтетической одежде, а также отказаться от постельного белья из ненатуральных материалов.
 
Андрей БазылевРоссияОнкологияракЗдоровьеОбщество
 
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