https://ria.ru/20210202/rak-1595597068.html
Онколог рассказал, какая одежда повышает риск развития рака
Онколог рассказал, какая одежда повышает риск развития рака
В синтетической одежде содержится множество химических веществ, которые повышают риск возникновения онкологических заболеваний, заявил в беседе с "Пятым... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T01:16
2021-02-02T01:16
2021-02-02T01:16
андрей базылев
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онкология
рак
здоровье
общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В синтетической одежде содержится множество химических веществ, которые повышают риск возникновения онкологических заболеваний, заявил в беседе с "Пятым каналом" химиотерапевт Андрей Базылев.По его словам, при изготовлении искусственной материи используется полиэстер, который представляет собой разновидность пластика. Онколог обратил внимание, что сейчас в научной среде отсутствуют доказательства того, что ношение синтетической одежды точно провоцирует рак.Тем не менее Базылев призвал избегать длительного ношения синтетической одежде, а также отказаться от постельного белья из ненатуральных материалов.
https://ria.ru/20210131/rak-1595409438.html
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андрей базылев, россия, онкология, рак, здоровье, общество