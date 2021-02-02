https://ria.ru/20210202/rak-1595597068.html

Онколог рассказал, какая одежда повышает риск развития рака

Онколог рассказал, какая одежда повышает риск развития рака

В синтетической одежде содержится множество химических веществ, которые повышают риск возникновения онкологических заболеваний, заявил в беседе с "Пятым... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T01:16

2021-02-02T01:16

2021-02-02T01:16

андрей базылев

россия

онкология

рак

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_0:64:3414:1984_1920x0_80_0_0_c0dd5feafc0785ee52defc308fb002fd.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В синтетической одежде содержится множество химических веществ, которые повышают риск возникновения онкологических заболеваний, заявил в беседе с "Пятым каналом" химиотерапевт Андрей Базылев.По его словам, при изготовлении искусственной материи используется полиэстер, который представляет собой разновидность пластика. Онколог обратил внимание, что сейчас в научной среде отсутствуют доказательства того, что ношение синтетической одежды точно провоцирует рак.Тем не менее Базылев призвал избегать длительного ношения синтетической одежде, а также отказаться от постельного белья из ненатуральных материалов.

https://ria.ru/20210131/rak-1595409438.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей базылев, россия, онкология, рак, здоровье, общество