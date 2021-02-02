https://ria.ru/20210202/rabota-1595602626.html
Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
Практически половина работников российских компаний заявили о снижении уровня мотивации, об этом свидетельствуют результаты исследования компании "Мегаплан",... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T06:36
2021-02-02T06:36
2021-02-02T07:06
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Практически половина работников российских компаний заявили о снижении уровня мотивации, об этом свидетельствуют результаты исследования компании "Мегаплан", поступившие в распоряжение РИА Новости.Опрос проводился среди 1655 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса. События предыдущего года негативно сказались на мотивации 49,4 процента сотрудников российских компаний, 28,9 процента заявили, что 2020 год не повлиял на их трудоспособность и мотивацию, а 21,7 процента респондентов рассказали, что год эпидемии и ограничений дал им стимул работать усерднее.Многие фирмы из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, переводили сотрудников на дистанционный режим работы, отмечает агентство. По результатам опроса, почти половина респондентов (49,2 процента) ответили, что работа на "удаленке" не сказалась на их работоспособность, 15,6 процента опрошенных признались, что дистанционный режим сильно повлиял на падение эффективности их работы, а 35,3 процента сотрудников заявили, что дистанционная работа незначительно сказалась на падении их производительности.
https://ria.ru/20210127/udalenka-1594669884.html
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удаленная работа, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рбк (медиагруппа), общество