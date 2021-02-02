Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставки "Спутника V"
18:28 02.02.2021 (обновлено: 19:46 02.02.2021)
© РИА Новости / Авиакомпания Aerolíneas Argentinas / Перейти в фотобанкСамолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas приземлился в Буэнос-Айресе с очередной партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, тот поблагодарил российского лидера за поставки вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.
"Подробно рассмотрены вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Альберто Фернандес поблагодарил за осуществляемые поставки в Аргентину российской вакцины "Спутник V", которая активно используется в проводимой в стране кампании по массовой вакцинации населения", - говорится в сообщении.
Также в разговоре была отмечена высокая эффективность российского препарата. Условлено стимулировать дальнейшие контакты профильных структур двух стран.
"Президенты высказались также в пользу развития всего комплекса взаимовыгодных российско-аргентинских связей", - добавляется в сообщении.
В свою очередь, администрация президента Аргентины сообщила, что Фернандес "попросил помощи у своего российского коллеги, чтобы гарантировать поставки вакцины в Аргентину и Латинскую Америку".
"Российский лидер проинформировал, что объем производства вакцины увеличивается, чтобы Аргентина получила согласованный объем вакцины", - говорится в сообщении.
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