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Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставки "Спутника V"
Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставки "Спутника V"
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, тот поблагодарил российского лидера за поставки вакцины... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T18:28
2021-02-02T19:46
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
альберто фернандес
владимир путин
распространение коронавируса
аргентина
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, тот поблагодарил российского лидера за поставки вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.Также в разговоре была отмечена высокая эффективность российского препарата. Условлено стимулировать дальнейшие контакты профильных структур двух стран.В свою очередь, администрация президента Аргентины сообщила, что Фернандес "попросил помощи у своего российского коллеги, чтобы гарантировать поставки вакцины в Аргентину и Латинскую Америку".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, альберто фернандес, владимир путин, аргентина

Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставки "Спутника V"

18:28 02.02.2021 (обновлено: 19:46 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Авиакомпания Aerolíneas Argentinas / Перейти в фотобанкСамолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas приземлился в Буэнос-Айресе с очередной партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
Самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas приземлился в Буэнос-Айресе с очередной партией российской вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Авиакомпания Aerolíneas Argentinas
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, тот поблагодарил российского лидера за поставки вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно рассмотрены вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Альберто Фернандес поблагодарил за осуществляемые поставки в Аргентину российской вакцины "Спутник V", которая активно используется в проводимой в стране кампании по массовой вакцинации населения", - говорится в сообщении.

Также в разговоре была отмечена высокая эффективность российского препарата. Условлено стимулировать дальнейшие контакты профильных структур двух стран.

"Президенты высказались также в пользу развития всего комплекса взаимовыгодных российско-аргентинских связей", - добавляется в сообщении.

В свою очередь, администрация президента Аргентины сообщила, что Фернандес "попросил помощи у своего российского коллеги, чтобы гарантировать поставки вакцины в Аргентину и Латинскую Америку".

"Российский лидер проинформировал, что объем производства вакцины увеличивается, чтобы Аргентина получила согласованный объем вакцины", - говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАльберто ФернандесВладимир ПутинАргентина
 
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