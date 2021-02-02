https://ria.ru/20210202/putin-1595731430.html

Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставки "Спутника V"

Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставки "Спутника V"

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, тот поблагодарил российского лидера за поставки вакцины... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T18:28

2021-02-02T18:28

2021-02-02T19:46

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

альберто фернандес

владимир путин

распространение коронавируса

аргентина

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, тот поблагодарил российского лидера за поставки вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.Также в разговоре была отмечена высокая эффективность российского препарата. Условлено стимулировать дальнейшие контакты профильных структур двух стран.В свою очередь, администрация президента Аргентины сообщила, что Фернандес "попросил помощи у своего российского коллеги, чтобы гарантировать поставки вакцины в Аргентину и Латинскую Америку".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

аргентина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, альберто фернандес, владимир путин, аргентина