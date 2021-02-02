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Путина смутили слова "элитный" и "элитарный" в названии учебных заведений
Путина смутили слова "элитный" и "элитарный" в названии учебных заведений
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его смущает использование слов "элитный" и "элитарный" в названии учебных учреждений – такие названия "не радуют ухо... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:20
2021-02-02T17:49
владимир путин
ростовская область
образование - общество
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его смущает использование слов "элитный" и "элитарный" в названии учебных учреждений – такие названия "не радуют ухо нормального человека".В ходе общения с участниками "Учителя года" президент удивился названию учреждения в Ростовской области, которое представляет победитель конкурса Михаил Гуров, – Лицей классического элитарного образования.Он предположил, что такое название может быть способом "привлечь родителей, у которых денежки есть, которые могут заплатить"."Но то, что качественное (образование), это видно, потому что вы выиграли престижный конкурс, это очевидно", - добавил Путин.
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353
60
Путин об "элитных" и "элитарных" гимназиях
Путин рассказал, что его смущает использование слов "элитный" и "элитарный" в названии учебных учреждений – такие названия "не радуют ухо нормального человека".
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владимир путин, ростовская область, образование - общество, общество

Путина смутили слова "элитный" и "элитарный" в названии учебных заведений

17:20 02.02.2021 (обновлено: 17:49 02.02.2021)
 
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его смущает использование слов "элитный" и "элитарный" в названии учебных учреждений – такие названия "не радуют ухо нормального человека".
В ходе общения с участниками "Учителя года" президент удивился названию учреждения в Ростовской области, которое представляет победитель конкурса Михаил Гуров, – Лицей классического элитарного образования.

"То, что образование у вас в лицее на должном уровне дается, это понятно, потому что вы стали победителем конкурса "Учитель года", это очевидный факт. Но меня всегда смущают такие слова "элитный", "элитарный". Почему нельзя "Лицей классического образования"? Кто у вас придумывает такие названия сложные, которые не радуют ухо нормального человека?" - удивился президент.

Он предположил, что такое название может быть способом "привлечь родителей, у которых денежки есть, которые могут заплатить".
"Но то, что качественное (образование), это видно, потому что вы выиграли престижный конкурс, это очевидно", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса Учитель года России - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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