https://ria.ru/20210202/putin-1595715416.html

Путина смутили слова "элитный" и "элитарный" в названии учебных заведений

Путина смутили слова "элитный" и "элитарный" в названии учебных заведений

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его смущает использование слов "элитный" и "элитарный" в названии учебных учреждений – такие названия "не радуют ухо... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T17:20

2021-02-02T17:20

2021-02-02T17:49

владимир путин

ростовская область

образование - общество

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его смущает использование слов "элитный" и "элитарный" в названии учебных учреждений – такие названия "не радуют ухо нормального человека".В ходе общения с участниками "Учителя года" президент удивился названию учреждения в Ростовской области, которое представляет победитель конкурса Михаил Гуров, – Лицей классического элитарного образования.Он предположил, что такое название может быть способом "привлечь родителей, у которых денежки есть, которые могут заплатить"."Но то, что качественное (образование), это видно, потому что вы выиграли престижный конкурс, это очевидно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210202/obrazovanie-1595707884.html

ростовская область

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Путин об "элитных" и "элитарных" гимназиях Путин рассказал, что его смущает использование слов "элитный" и "элитарный" в названии учебных учреждений – такие названия "не радуют ухо нормального человека". 2021-02-02T17:20 true PT1M17S

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владимир путин, ростовская область, образование - общество, общество