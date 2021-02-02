https://ria.ru/20210202/putin-1595715416.html
Путина смутили слова "элитный" и "элитарный" в названии учебных заведений
Путина смутили слова "элитный" и "элитарный" в названии учебных заведений
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его смущает использование слов "элитный" и "элитарный" в названии учебных учреждений – такие названия "не радуют ухо... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:20
2021-02-02T17:20
2021-02-02T17:49
владимир путин
ростовская область
образование - общество
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его смущает использование слов "элитный" и "элитарный" в названии учебных учреждений – такие названия "не радуют ухо нормального человека".В ходе общения с участниками "Учителя года" президент удивился названию учреждения в Ростовской области, которое представляет победитель конкурса Михаил Гуров, – Лицей классического элитарного образования.Он предположил, что такое название может быть способом "привлечь родителей, у которых денежки есть, которые могут заплатить"."Но то, что качественное (образование), это видно, потому что вы выиграли престижный конкурс, это очевидно", - добавил Путин.
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Путин об "элитных" и "элитарных" гимназиях
Путин рассказал, что его смущает использование слов "элитный" и "элитарный" в названии учебных учреждений – такие названия "не радуют ухо нормального человека".
2021-02-02T17:20
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