https://ria.ru/20210202/pushkov-1595596939.html

Пушков рассказал о последствиях "недалекости" украинских властей

Пушков рассказал о последствиях "недалекости" украинских властей

Сенатор Алексей Пушков в Telegram жестко раскритиковал курс политики Киева на евроассоциацию, который, как объясняет политик, вредит экономике страны. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T01:13

2021-02-02T01:13

2021-02-02T11:06

россия

елена лукаш

евросоюз

алексей пушков

германия

китай

украина

в мире

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"Бездарность Киева": Пушков рассказал, как и за что поплатилась Украина

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram жестко раскритиковал курс политики Киева на евроассоциацию, который, как объясняет политик, вредит экономике страны.Так, парламентарий прокомментировал заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш, которая рассказала, что страна на внешнеэкономическом рынке торгует в минус, а основные ее торговые партнеры — Китай, Россия и Германия.Парламентарий объяснил, что украинские товары просто не нужны европейским странам, так как рынок ЕС и так насыщен до предела.

https://ria.ru/20210129/pase-1595059868.html

россия

германия

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена лукаш, евросоюз, алексей пушков, германия, китай, украина, в мире