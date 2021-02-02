Пушков рассказал о последствиях "недалекости" украинских властей
01:13 02.02.2021 (обновлено: 11:06 02.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги "Глобальные шахматы. Русская партия". 18 сентября 2018
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram жестко раскритиковал курс политики Киева на евроассоциацию, который, как объясняет политик, вредит экономике страны.
Так, парламентарий прокомментировал заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш, которая рассказала, что страна на внешнеэкономическом рынке торгует в минус, а основные ее торговые партнеры — Китай, Россия и Германия.
"Вся бездарность курса киевских властей на евроассоциацию, вся их провинциальность, все непонимание законов торговли и экономики, вся глупость надежд на Европу — все давно уже вышло наружу. <…> Расчет на то, что ради политики и бредовых тезисов Яценюка о том, будто Украина защищает Европу от "русского варварства" (?!), ЕС будет, себя не помня, скупать украинские поделки, был изначально обречен на провал. За недалекость надо платить. Украина и платит", — написал Пушков.
Парламентарий объяснил, что украинские товары просто не нужны европейским странам, так как рынок ЕС и так насыщен до предела.
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