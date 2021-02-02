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Пушков рассказал о последствиях "недалекости" украинских властей
Пушков рассказал о последствиях "недалекости" украинских властей
Сенатор Алексей Пушков в Telegram жестко раскритиковал курс политики Киева на евроассоциацию, который, как объясняет политик, вредит экономике страны. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T01:13
2021-02-02T11:06
россия
елена лукаш
евросоюз
алексей пушков
германия
китай
украина
в мире
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"Бездарность Киева": Пушков рассказал, как и за что поплатилась Украина
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram жестко раскритиковал курс политики Киева на евроассоциацию, который, как объясняет политик, вредит экономике страны.Так, парламентарий прокомментировал заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш, которая рассказала, что страна на внешнеэкономическом рынке торгует в минус, а основные ее торговые партнеры — Китай, Россия и Германия.Парламентарий объяснил, что украинские товары просто не нужны европейским странам, так как рынок ЕС и так насыщен до предела.
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россия, елена лукаш, евросоюз, алексей пушков, германия, китай, украина, в мире

Пушков рассказал о последствиях "недалекости" украинских властей

01:13 02.02.2021 (обновлено: 11:06 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги "Глобальные шахматы. Русская партия". 18 сентября 2018
Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги Глобальные шахматы. Русская партия. 18 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram жестко раскритиковал курс политики Киева на евроассоциацию, который, как объясняет политик, вредит экономике страны.
Так, парламентарий прокомментировал заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш, которая рассказала, что страна на внешнеэкономическом рынке торгует в минус, а основные ее торговые партнеры — Китай, Россия и Германия.

"Вся бездарность курса киевских властей на евроассоциацию, вся их провинциальность, все непонимание законов торговли и экономики, вся глупость надежд на Европу — все давно уже вышло наружу. <…> Расчет на то, что ради политики и бредовых тезисов Яценюка о том, будто Украина защищает Европу от "русского варварства" (?!), ЕС будет, себя не помня, скупать украинские поделки, был изначально обречен на провал. За недалекость надо платить. Украина и платит", — написал Пушков.

Парламентарий объяснил, что украинские товары просто не нужны европейским странам, так как рынок ЕС и так насыщен до предела.
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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РоссияЕлена ЛукашЕвросоюзАлексей ПушковГерманияКитайУкраинаВ мире
 
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