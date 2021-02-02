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СК начал проверку после гибели на Алтае экс-главы Минсельхоза
СК начал проверку после гибели на Алтае экс-главы Минсельхоза
Началась доследственная проверка после гибели бывшего председателя краевого собрания народных депутатов Алтайского края, экс-министра сельского хозяйства России РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T07:52
2021-02-02T07:52
2021-02-02T14:20
александр назарчук
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алтайский край
происшествия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Началась доследственная проверка после гибели бывшего председателя краевого собрания народных депутатов Алтайского края, экс-министра сельского хозяйства России Александра Назарчука.Об этом "Российской газете" рассказал помощник руководителя регионального следственного управления СК Елена Коновалова.Как сообщили в Алтайском краевом заксобрании, Назарчук скончался на 82-м году жизни в селе Солнечное в Алтайском крае. По одной из версий, причиной смерти стала утечка газа, уточняет СМИ.В региональном управлении МЧС подтвердили информацию об утечке газа в доме экс-министра накануне вечером.По ее словам, точную причину сможет установить судебно-медицинская экспертиза.Александр Назарчук окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности ученый-агроном. В 1971 году возглавил местный совхоз "53-летие Октября", в 1975-м перешел на работу в райисполком, затем — в райком КПСС и крайисполком.В 1990-е Назарчук стал сначала народным депутатом РСФСР, потом — депутатом Госдумы, возглавил комитет по аграрным вопросам.С 1994 по 1996 год занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия России. С 1996-го стал председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов, до 2001 года был членом Совфеда.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр назарчук, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, происшествия
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Началась доследственная проверка после гибели бывшего председателя краевого собрания народных депутатов Алтайского края
, экс-министра сельского хозяйства России Александра Назарчука.
Об этом "Российской газете
" рассказал помощник руководителя регионального следственного управления СК
Елена Коновалова.
Как сообщили в Алтайском краевом заксобрании, Назарчук скончался на 82-м году жизни в селе Солнечное в Алтайском крае. По одной из версий, причиной смерти стала утечка газа, уточняет СМИ.
В региональном управлении МЧС
подтвердили информацию об утечке газа в доме экс-министра накануне вечером.
"Что стало причиной гибели Александра Назарчука, пока говорить рано. Следователи, работающие на месте происшествия, не обнаружили очевидных подтверждений отравления газом", — отметила при этом Коновалова.
По ее словам, точную причину сможет установить судебно-медицинская экспертиза.
Александр Назарчук окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности ученый-агроном. В 1971 году возглавил местный совхоз "53-летие Октября", в 1975-м перешел на работу в райисполком, затем — в райком КПСС и крайисполком.
В 1990-е Назарчук стал сначала народным депутатом РСФСР, потом — депутатом Госдумы, возглавил комитет по аграрным вопросам.
С 1994 по 1996 год занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия России.
С 1996-го стал председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов, до 2001 года был членом Совфеда.