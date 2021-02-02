https://ria.ru/20210202/protokoly-1595710570.html

В Ростове-на-Дону составили около 300 протоколов после незаконных акций

В Ростове-на-Дону составили около 300 протоколов после незаконных акций

Правоохранители составили порядка 300 протоколов об административных правонарушениях в отношении участников несогласованных акций 23 и 31 января в... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:56

2021-02-02T16:56

2021-02-02T16:56

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости. Правоохранители составили порядка 300 протоколов об административных правонарушениях в отношении участников несогласованных акций 23 и 31 января в Ростове-на-Дону, сообщил на заседании штаба по коронавирусу замгубернатора Михаил Корнеев.Корнеев добавил, что проведенные шествия ввиду компактного нахождения людей в одном месте, несоблюдения расстояния, отсутствия масок могут сказаться на статистике заболеваемости не в лучшую сторону.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210202/aktsii-1595653509.html

ростов-на-дону

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ростов-на-дону, происшествия