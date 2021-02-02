В Ростове-на-Дону составили около 300 протоколов после незаконных акций
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 "Матросская тишина", во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости. Правоохранители составили порядка 300 протоколов об административных правонарушениях в отношении участников несогласованных акций 23 и 31 января в Ростове-на-Дону, сообщил на заседании штаба по коронавирусу замгубернатора Михаил Корнеев.
По словам Корнеева, в ходе акций правоохранители "не допустили негативного развития ситуации". "Полиция в непростых условиях продолжала работу, в том числе по обеспечению санитарных норм. Велась профилактическая беседа с участниками массовых мероприятий. При этом составлено около 300 протоколов об административных правонарушениях", - сказал он.
Корнеев добавил, что проведенные шествия ввиду компактного нахождения людей в одном месте, несоблюдения расстояния, отсутствия масок могут сказаться на статистике заболеваемости не в лучшую сторону.
В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".