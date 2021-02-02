Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/protokoly-1595710570.html
В Ростове-на-Дону составили около 300 протоколов после незаконных акций
В Ростове-на-Дону составили около 300 протоколов после незаконных акций
Правоохранители составили порядка 300 протоколов об административных правонарушениях в отношении участников несогласованных акций 23 и 31 января в... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:56
2021-02-02T16:56
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595375849_56:0:2833:1562_1920x0_80_0_0_0e384333b8697eb9216bd69e5a6af55f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости. Правоохранители составили порядка 300 протоколов об административных правонарушениях в отношении участников несогласованных акций 23 и 31 января в Ростове-на-Дону, сообщил на заседании штаба по коронавирусу замгубернатора Михаил Корнеев.Корнеев добавил, что проведенные шествия ввиду компактного нахождения людей в одном месте, несоблюдения расстояния, отсутствия масок могут сказаться на статистике заболеваемости не в лучшую сторону.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210202/aktsii-1595653509.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595375849_0:0:2477:1857_1920x0_80_0_0_6e82a60e7898dc9430bac44967aed524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону составили около 300 протоколов после незаконных акций

16:56 02.02.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 "Матросская тишина", во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 Матросская тишина, во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости. Правоохранители составили порядка 300 протоколов об административных правонарушениях в отношении участников несогласованных акций 23 и 31 января в Ростове-на-Дону, сообщил на заседании штаба по коронавирусу замгубернатора Михаил Корнеев.

По словам Корнеева, в ходе акций правоохранители "не допустили негативного развития ситуации". "Полиция в непростых условиях продолжала работу, в том числе по обеспечению санитарных норм. Велась профилактическая беседа с участниками массовых мероприятий. При этом составлено около 300 протоколов об административных правонарушениях", - сказал он.

Корнеев добавил, что проведенные шествия ввиду компактного нахождения людей в одном месте, несоблюдения расстояния, отсутствия масок могут сказаться на статистике заболеваемости не в лучшую сторону.
В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
Вчера, 12:55
В Кремле назвали действия силовиков на незаконных акциях оправданными
 
Генеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ростов-на-ДонуПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией
06:39Эпидемиолог оценила вероятность полной потери зрения после COVID-19
06:35МИД КНР заявил о готовности сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19
06:13РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус
05:48В Москве вновь открылись центральные станции метро
05:23Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C
05:05Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"
04:40Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
04:35Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"
04:34В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции
04:16Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона
04:10Эксперт рассказал о предельно допустимых скидках на гаджеты
03:44В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов
03:32Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице
03:20СК опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях
03:17В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки
03:13Адвокат рассказал, как можно лишиться жилья и не узнать об этом
03:06Врач назвал причину побочных эффектов при вакцинации
03:00Найден весьма эффективный против COVID-19 препарат
02:54Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки
Лента новостейМолния