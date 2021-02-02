https://ria.ru/20210202/protesty-1595636449.html

Во Владивостоке накажут родителей детей, задержанных на незаконной акции

Во Владивостоке накажут родителей детей, задержанных на незаконной акции

Родителей подростков, задержанных 31 января на несогласованной акции во Владивостоке, привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание детей, сообщает... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:42

2021-02-02T11:42

2021-02-02T11:42

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Родителей подростков, задержанных 31 января на несогласованной акции во Владивостоке, привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание детей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова в понедельник рассказала РИА Новости, что 26 подростков были задержаны на несогласованной акции во Владивостоке в воскресенье, всех уже отпустили. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили возраст нарушителей: преимущественно это подростки 16 и 17 лет. Также в акции участвовали дети, не достигшие 16 лет, все они учащиеся школ и колледжей.По словам Романовой, на лиц, достигших возраста административной ответственности, были составлены протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга). Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы до сорока часов."За участие в несанкционированном митинге 31 января в отделы полиции УМВД России по Владивостоку были доставлены граждане, среди которых были несовершеннолетние жители Владивостока… Родителей подростков, участвовавших в несанкционированном митинге, привлекут к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав и интересов несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.Во Владивостоке на несогласованную акцию на центральной площади в воскресенье собралось около 60 человек, позже они вышли на лед Амурского залива, там собрались около 150 человек, отмечали власти региона. По данным департамента внутренней политики Приморского края, было задержано, предварительно, около 100 человек.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей.

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

владивосток

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владивосток, происшествия