https://ria.ru/20210202/produkty-1595769329.html

Минпромторг назвал помощь семьям продуктами неактуальной

Минпромторг назвал помощь семьям продуктами неактуальной

Правительство РФ ориентируется на долгосрочную комплексную поддержку российских семей, с учетом этого мера по обеспечению продуктами питания нуждающихся граждан РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T23:17

2021-02-02T23:17

2021-02-02T23:17

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Правительство РФ ориентируется на долгосрочную комплексную поддержку российских семей, с учетом этого мера по обеспечению продуктами питания нуждающихся граждан сейчас не является актуальной и не обсуждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.В министерстве отметили, что Минпромторг в рамках исполнения поручения "дорожной карты" по реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ направил в кабинет министров доклад по возможным финансовым мерам поддержки наиболее нуждающихся слоев населения в части обеспечения продуктами здорового питания. Приведенные в докладе меры были разработаны ведомством еще в 2016 году и актуализированы в конце 2020 года."При этом Минпромторгом России в рамках различных механизмов реализуются программы поддержки потребительского спроса на отечественную продукцию в ряде отраслей промышленности, в том числе в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, станкостроении", - добавили в министерстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/produkty-1595648861.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество