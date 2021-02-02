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Минпромторг назвал помощь семьям продуктами неактуальной
Минпромторг назвал помощь семьям продуктами неактуальной
Правительство РФ ориентируется на долгосрочную комплексную поддержку российских семей, с учетом этого мера по обеспечению продуктами питания нуждающихся граждан РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T23:17
2021-02-02T23:17
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Правительство РФ ориентируется на долгосрочную комплексную поддержку российских семей, с учетом этого мера по обеспечению продуктами питания нуждающихся граждан сейчас не является актуальной и не обсуждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.В министерстве отметили, что Минпромторг в рамках исполнения поручения "дорожной карты" по реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ направил в кабинет министров доклад по возможным финансовым мерам поддержки наиболее нуждающихся слоев населения в части обеспечения продуктами здорового питания. Приведенные в докладе меры были разработаны ведомством еще в 2016 году и актуализированы в конце 2020 года."При этом Минпромторгом России в рамках различных механизмов реализуются программы поддержки потребительского спроса на отечественную продукцию в ряде отраслей промышленности, в том числе в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, станкостроении", - добавили в министерстве.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Минпромторг назвал помощь семьям продуктами неактуальной

23:17 02.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупательница в магазине "Реми"
Покупательница в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Правительство РФ ориентируется на долгосрочную комплексную поддержку российских семей, с учетом этого мера по обеспечению продуктами питания нуждающихся граждан сейчас не является актуальной и не обсуждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
В министерстве отметили, что Минпромторг в рамках исполнения поручения "дорожной карты" по реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ направил в кабинет министров доклад по возможным финансовым мерам поддержки наиболее нуждающихся слоев населения в части обеспечения продуктами здорового питания. Приведенные в докладе меры были разработаны ведомством еще в 2016 году и актуализированы в конце 2020 года.
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"С учетом того, что в настоящее время в работе правительства при реализации мер поддержки нуждающихся граждан в качестве приоритетных определены мероприятия долгосрочного характера, направленные на комплексную поддержку семей и повышение их уровня благополучия (социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве), данная мера не является сейчас актуальной и не обсуждается в правительстве", - сообщили в пресс-службе.

"При этом Минпромторгом России в рамках различных механизмов реализуются программы поддержки потребительского спроса на отечественную продукцию в ряде отраслей промышленности, в том числе в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, станкостроении", - добавили в министерстве.
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
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