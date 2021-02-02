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В правительстве опровергли сообщения о введении продуктовых карточек
В правительстве опровергли сообщения о введении продуктовых карточек
Правительство не обсуждает введение продовольственных карточек для поддержки малоимущих россиян, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T09:57
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россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Правительство не обсуждает введение продовольственных карточек для поддержки малоимущих россиян, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.Беляков также пояснил, что при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам приоритет отдается тем мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве.Минпромторг еще в 2014 году предложил создать систему дополнительного питания для малообеспеченного населения — зачислять на специальные банковские карты нуждающихся граждан средства для покупки определенных продуктов.Ведомства по-разному оценивали затраты на такую продпомощь — от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей в зависимости от количества участников и величины выплат. Препятствием для запуска в федеральном масштабе стала нехватка средств в бюджете. Старт программы ожидался во второй половине 2018 года или в 2019 году, однако пока не состоялся.В декабре глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила РИА Новости, что в России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за повышения цен на базовые товары.Некоторые объединения потребителей, производителей и торговых компаний призвали власти на фоне коронавируса вернуться к идее адресной продовольственной помощи малообеспеченным россиянам.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, общество

В правительстве опровергли сообщения о введении продуктовых карточек

09:57 02.02.2021 (обновлено: 12:32 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Правительство не обсуждает введение продовольственных карточек для поддержки малоимущих россиян, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.
"Сейчас в России работают различные механизмы и программы социальной поддержки отдельных категорий граждан. В большинстве своем эти меры поддержки носят финансовый характер. Гражданин может использовать эти средства по своему усмотрению", — напомнил он.
Беляков также пояснил, что при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам приоритет отдается тем мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве.
Минпромторг еще в 2014 году предложил создать систему дополнительного питания для малообеспеченного населения — зачислять на специальные банковские карты нуждающихся граждан средства для покупки определенных продуктов.
Ведомства по-разному оценивали затраты на такую продпомощь — от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей в зависимости от количества участников и величины выплат. Препятствием для запуска в федеральном масштабе стала нехватка средств в бюджете. Старт программы ожидался во второй половине 2018 года или в 2019 году, однако пока не состоялся.
В декабре глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила РИА Новости, что в России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за повышения цен на базовые товары.
Некоторые объединения потребителей, производителей и торговых компаний призвали власти на фоне коронавируса вернуться к идее адресной продовольственной помощи малообеспеченным россиянам.
Прилавки с продуктами в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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РоссияМихаил МишустинПравительство РФОбщество
 
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