https://ria.ru/20210202/produkty-1595616771.html

В правительстве опровергли сообщения о введении продуктовых карточек

В правительстве опровергли сообщения о введении продуктовых карточек

Правительство не обсуждает введение продовольственных карточек для поддержки малоимущих россиян, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T09:57

2021-02-02T09:57

2021-02-02T12:32

россия

михаил мишустин

правительство рф

общество

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Правительство не обсуждает введение продовольственных карточек для поддержки малоимущих россиян, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.Беляков также пояснил, что при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам приоритет отдается тем мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве.Минпромторг еще в 2014 году предложил создать систему дополнительного питания для малообеспеченного населения — зачислять на специальные банковские карты нуждающихся граждан средства для покупки определенных продуктов.Ведомства по-разному оценивали затраты на такую продпомощь — от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей в зависимости от количества участников и величины выплат. Препятствием для запуска в федеральном масштабе стала нехватка средств в бюджете. Старт программы ожидался во второй половине 2018 года или в 2019 году, однако пока не состоялся.В декабре глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила РИА Новости, что в России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за повышения цен на базовые товары.Некоторые объединения потребителей, производителей и торговых компаний призвали власти на фоне коронавируса вернуться к идее адресной продовольственной помощи малообеспеченным россиянам.

https://ria.ru/20201221/kartochki-1590209386.html

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россия, михаил мишустин, правительство рф, общество