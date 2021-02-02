https://ria.ru/20210202/produkty-1595616771.html
В правительстве опровергли сообщения о введении продуктовых карточек
В правительстве опровергли сообщения о введении продуктовых карточек
Правительство не обсуждает введение продовольственных карточек для поддержки малоимущих россиян, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T09:57
2021-02-02T09:57
2021-02-02T12:32
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590012733_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1578d9e1b296c71b6ca6e4ff449a9385.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Правительство не обсуждает введение продовольственных карточек для поддержки малоимущих россиян, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.Беляков также пояснил, что при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам приоритет отдается тем мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве.Минпромторг еще в 2014 году предложил создать систему дополнительного питания для малообеспеченного населения — зачислять на специальные банковские карты нуждающихся граждан средства для покупки определенных продуктов.Ведомства по-разному оценивали затраты на такую продпомощь — от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей в зависимости от количества участников и величины выплат. Препятствием для запуска в федеральном масштабе стала нехватка средств в бюджете. Старт программы ожидался во второй половине 2018 года или в 2019 году, однако пока не состоялся.В декабре глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила РИА Новости, что в России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за повышения цен на базовые товары.Некоторые объединения потребителей, производителей и торговых компаний призвали власти на фоне коронавируса вернуться к идее адресной продовольственной помощи малообеспеченным россиянам.
https://ria.ru/20201221/kartochki-1590209386.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590012733_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_e2cb7f9bd6791433698a75c9c21c6985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, правительство рф, общество
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Правительство не обсуждает введение продовольственных карточек для поддержки малоимущих россиян, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков
.
"Сейчас в России работают различные механизмы и программы социальной поддержки отдельных категорий граждан. В большинстве своем эти меры поддержки носят финансовый характер. Гражданин может использовать эти средства по своему усмотрению", — напомнил он.
Беляков также пояснил, что при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам приоритет отдается тем мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве.
Минпромторг еще в 2014 году предложил создать систему дополнительного питания для малообеспеченного населения — зачислять на специальные банковские карты нуждающихся граждан средства для покупки определенных продуктов.
Ведомства по-разному оценивали затраты на такую продпомощь — от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей в зависимости от количества участников и величины выплат. Препятствием для запуска в федеральном масштабе стала нехватка средств в бюджете. Старт программы ожидался во второй половине 2018 года или в 2019 году, однако пока не состоялся.
В декабре глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила РИА Новости, что в России
необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за повышения цен на базовые товары.
Некоторые объединения потребителей, производителей и торговых компаний призвали власти на фоне коронавируса вернуться к идее адресной продовольственной помощи малообеспеченным россиянам.