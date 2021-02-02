https://ria.ru/20210202/produkty-1595601663.html

В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты

В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты

Минпромторг выступил с инициативой оказать наиболее нуждающимся категориям россиян продовольственную поддержку. Доклад с соответствующим предложением направил в РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T04:57

2021-02-02T04:57

2021-02-02T09:19

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

правительство рф

виктор евтухов

общество

экономика

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Минпромторг выступил с инициативой оказать наиболее нуждающимся категориям россиян продовольственную поддержку. Доклад с соответствующим предложением направил в правительство замглавы ведомства Виктор Евтухов, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в кабмине.В пресс-службе ведомства подтвердили изданию, что этот документ передали в правительство еще в декабре.Суть разработанных мер заключается в ежемесячном перечислении нуждающимся денежных средств на покупку отечественных продуктов питания, уточнил собеседник газеты.По информации издания, в список тех, кому окажут поддержку, могут войти беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также люди, находящиеся в учреждениях социальной сферы. Такой поддержкой для них могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи. Однако, как уточнили в Минпромторге, вопрос реализации предложенных мер в кабмине пока не обсуждают.

https://ria.ru/20210129/produkty-1595218877.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф, виктор евтухов, общество, экономика