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Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов

Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов

Пробки до 8 баллов ожидаются в вечерний час пик во вторник в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:56

2021-02-02T16:56

2021-02-02T16:56

москва

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пробки до 8 баллов ожидаются в вечерний час пик во вторник в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество