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Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов
Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов
Пробки до 8 баллов ожидаются в вечерний час пик во вторник в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:56
2021-02-02T16:56
2021-02-02T16:56
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пробки до 8 баллов ожидаются в вечерний час пик во вторник в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
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