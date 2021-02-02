Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/prizyv-1595767568.html
В Петербурге арестовали главу "Альянса учителей" из-за незаконной акции
В Петербурге арестовали главу "Альянса учителей" из-за незаконной акции
Октябрьский районный суд вынес решение об административном аресте главы "Альянса учителей" в Петербурге Даниила Кена за пост "Вконтакте" с призывом выйти на... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T22:56
2021-02-02T22:56
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595405623_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_4535027e179ef14fb129618fa7690b49.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд вынес решение об административном аресте главы "Альянса учителей" в Петербурге Даниила Кена за пост "Вконтакте" с призывом выйти на несогласованное шествие 23 января, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.По информации пресс-службы судов, 21 января Кен на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал пост с сообщением времени и места несанкционированного мероприятия.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
https://ria.ru/20210202/arest-1595736451.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595405623_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ab626193aae676ccc8c50603498c7706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали главу "Альянса учителей" из-за незаконной акции

22:56 02.02.2021
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд вынес решение об административном аресте главы "Альянса учителей" в Петербурге Даниила Кена за пост "Вконтакте" с призывом выйти на несогласованное шествие 23 января, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Даниила Кена за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.2 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде ареста на 7 суток", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

По информации пресс-службы судов, 21 января Кен на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал пост с сообщением времени и места несанкционированного мероприятия.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Сотрудник правоохранительных органов во время акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
Вчера, 18:51
В Петербурге арестовали ударившего полицейских участника незаконной акции
 
Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией
06:39Эпидемиолог оценила вероятность полной потери зрения после COVID-19
06:35МИД КНР заявил о готовности сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19
06:13РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус
05:48В Москве вновь открылись центральные станции метро
05:23Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C
05:05Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"
04:40Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
04:35Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"
04:34В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции
04:16Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона
04:10Эксперт рассказал о предельно допустимых скидках на гаджеты
03:44В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов
03:32Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице
03:20СК опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях
03:17В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки
03:13Адвокат рассказал, как можно лишиться жилья и не узнать об этом
03:06Врач назвал причину побочных эффектов при вакцинации
03:00Найден весьма эффективный против COVID-19 препарат
02:54Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки
Лента новостейМолния