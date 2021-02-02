https://ria.ru/20210202/prizyv-1595767568.html

В Петербурге арестовали главу "Альянса учителей" из-за незаконной акции

В Петербурге арестовали главу "Альянса учителей" из-за незаконной акции

Октябрьский районный суд вынес решение об административном аресте главы "Альянса учителей" в Петербурге Даниила Кена за пост "Вконтакте" с призывом выйти на... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T22:56

2021-02-02T22:56

2021-02-02T22:56

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд вынес решение об административном аресте главы "Альянса учителей" в Петербурге Даниила Кена за пост "Вконтакте" с призывом выйти на несогласованное шествие 23 января, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.По информации пресс-службы судов, 21 января Кен на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал пост с сообщением времени и места несанкционированного мероприятия.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210202/arest-1595736451.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, происшествия