В Петербурге арестовали главу "Альянса учителей" из-за незаконной акции
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд вынес решение об административном аресте главы "Альянса учителей" в Петербурге Даниила Кена за пост "Вконтакте" с призывом выйти на несогласованное шествие 23 января, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Даниила Кена за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.2 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде ареста на 7 суток", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
По информации пресс-службы судов, 21 января Кен на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал пост с сообщением времени и места несанкционированного мероприятия.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".