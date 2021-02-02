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СК назвал предварительную причину смерти экс-министра сельского хозяйства

СК назвал предварительную причину смерти экс-министра сельского хозяйства

По предварительным данным, экс-министр сельского хозяйства Александр Назарчук отравился угарным газом, сообщили в СК. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:13

2021-02-02T11:13

2021-02-02T12:02

александр назарчук

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. По предварительным данным, экс-министр сельского хозяйства Александр Назарчук отравился угарным газом, сообщили в СК.Назарчук скончался в поселке Солнечное Первомайского района в понедельник. Прощание состоится в среду.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте работают следователи. Александр Назарчук окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности ученый-агроном. В 1971 году возглавил местный совхоз "53-летие Октября", в 1975-м перешел на работу в райисполком, затем — в райком КПСС и крайисполком.В 1990-е Назарчук стал сначала народным депутатом РСФСР, потом — депутатом Госдумы, возглавил комитет по аграрным вопросам.С 1994 по 1996 год занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия России. С 1996-го стал председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов, до 2001 года был членом Совфеда.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр назарчук, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия