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СК назвал предварительную причину смерти экс-министра сельского хозяйства
СК назвал предварительную причину смерти экс-министра сельского хозяйства
По предварительным данным, экс-министр сельского хозяйства Александр Назарчук отравился угарным газом, сообщили в СК. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:13
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александр назарчук
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. По предварительным данным, экс-министр сельского хозяйства Александр Назарчук отравился угарным газом, сообщили в СК.Назарчук скончался в поселке Солнечное Первомайского района в понедельник. Прощание состоится в среду.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте работают следователи. Александр Назарчук окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности ученый-агроном. В 1971 году возглавил местный совхоз "53-летие Октября", в 1975-м перешел на работу в райисполком, затем — в райком КПСС и крайисполком.В 1990-е Назарчук стал сначала народным депутатом РСФСР, потом — депутатом Госдумы, возглавил комитет по аграрным вопросам.С 1994 по 1996 год занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия России. С 1996-го стал председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов, до 2001 года был членом Совфеда.
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александр назарчук, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК назвал предварительную причину смерти экс-министра сельского хозяйства

11:13 02.02.2021 (обновлено: 12:02 02.02.2021)
 
© Фото : Алтайское краевое Законодательное СобраниеАлександр Назарчук
Александр Назарчук - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : Алтайское краевое Законодательное Собрание
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. По предварительным данным, экс-министр сельского хозяйства Александр Назарчук отравился угарным газом, сообщили в СК.
Назарчук скончался в поселке Солнечное Первомайского района в понедельник. Прощание состоится в среду.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте работают следователи.
Александр Назарчук окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности ученый-агроном. В 1971 году возглавил местный совхоз "53-летие Октября", в 1975-м перешел на работу в райисполком, затем — в райком КПСС и крайисполком.
В 1990-е Назарчук стал сначала народным депутатом РСФСР, потом — депутатом Госдумы, возглавил комитет по аграрным вопросам.
С 1994 по 1996 год занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия России. С 1996-го стал председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов, до 2001 года был членом Совфеда.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПредседатель Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук
Председатель Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Председатель Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук
 
Александр НазарчукРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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