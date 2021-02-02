https://ria.ru/20210202/pravitelstvo-1595771209.html
Президент Италии готов одобрить создание нового правительства
Президент Италии готов одобрить создание нового правительства
Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что стране как можно скорее необходимо новое правительство для решения неотложных задач. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-02T23:43
2021-02-02T23:43
2021-02-03T00:02
серджо маттарелла
марио драги
в мире
италия
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РИМ, 2 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что стране как можно скорее необходимо новое правительство для решения неотложных задач."В ходе консультаций выявилась единственная возможность для образования политического правительства на основе большинства, которое поддерживало предыдущее правительство. Проверка этой возможности дала отрицательный результат", - сказал Маттарелла, выступление транслировалось по итальянскому телевидению."Теперь есть две альтернативы: немедленно дать жизнь новому адекватному правительству для преодоления чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, социальной, экономического и финансовой или досрочные выборы", - отметил глава государства.Говоря о перспективе выборов, Маттарелла подчеркнул, что Италии необходимо правительство "с возможность полного функционирования""Я считаю своим долгом обратиться ко всем политическим силам ради правительств высокого уровня, которое не должно отождествляться с какой-либо политической формулой", - сказал президент Италии.Он подчеркнул, что намерен в кратчайший сроки вручить мандат на формирование правительства, которое справится с неотложными чрезвычайными ситуациями.Спустя несколько минут после выступления Маттареллы глава его пресс-службы Джованни Грассо объявил, что глава государства пригласил в среду в полдень в Квиринальский дворец бывшего главу Европейского центробанка Марио Драги.
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серджо маттарелла, марио драги, в мире, италия
РИМ, 2 фев – РИА Новости, Александр Логунов.
Президент Италии Серджо Маттарелла
заявил, что стране как можно скорее необходимо новое правительство для решения неотложных задач.
"В ходе консультаций выявилась единственная возможность для образования политического правительства на основе большинства, которое поддерживало предыдущее правительство. Проверка этой возможности дала отрицательный результат", - сказал Маттарелла, выступление транслировалось по итальянскому телевидению.
"Теперь есть две альтернативы: немедленно дать жизнь новому адекватному правительству для преодоления чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, социальной, экономического и финансовой или досрочные выборы", - отметил глава государства.
Говоря о перспективе выборов, Маттарелла подчеркнул, что Италии необходимо правительство "с возможность полного функционирования"
"Я считаю своим долгом обратиться ко всем политическим силам ради правительств высокого уровня, которое не должно отождествляться с какой-либо политической формулой", - сказал президент Италии.
Он подчеркнул, что намерен в кратчайший сроки вручить мандат на формирование правительства, которое справится с неотложными чрезвычайными ситуациями.
Спустя несколько минут после выступления Маттареллы глава его пресс-службы Джованни Грассо объявил, что глава государства пригласил в среду в полдень в Квиринальский дворец бывшего главу Европейского центробанка Марио Драги
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