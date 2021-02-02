https://ria.ru/20210202/potok-1595736362.html

США пояснили позицию по санкциям против "Северного потока — 2"

США пояснили позицию по санкциям против "Северного потока — 2"

США будут следить за строительством "Северного потока — 2" и при необходимости примут решения о санкциях, заявил РИА Новости представитель Госдепа. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T18:51

2021-02-02T18:51

2021-02-02T21:54

россия

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nord stream 2 ag

северный поток — 2

украина

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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. США будут следить за строительством "Северного потока — 2" и при необходимости примут решения о санкциях, заявил РИА Новости представитель Госдепа.Так собеседник агентства прокомментировал публикацию в немецкой газете Handelsblatt, которая со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщила, что США впервые сигнализировали о готовности обсуждать остановку санкций против "Северного потока — 2". При этом Америка хочет гарантировать возможность временно отключать газопровод в случае ограничения транзита российского газа через Украину.Он добавил, что США продолжат работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать надежную и диверсифицированную сеть поставок энергоносителей для Европы, которая не будет подрывать ее коллективную безопасность.США, продвигающие в Европу свой сжиженный газ, активно выступают против проекта. Они неоднократно включали санкции по "Северному потоку — 2" и другим российским газотранспортным проектам в свой оборонный бюджет.Сегодня, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остаются примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток 2460 километров.

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, украина, в мире, сша