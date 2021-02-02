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США пояснили позицию по санкциям против "Северного потока — 2"
США пояснили позицию по санкциям против "Северного потока — 2"
США будут следить за строительством "Северного потока — 2" и при необходимости примут решения о санкциях, заявил РИА Новости представитель Госдепа. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T18:51
2021-02-02T21:54
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
украина
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. США будут следить за строительством "Северного потока — 2" и при необходимости примут решения о санкциях, заявил РИА Новости представитель Госдепа.Так собеседник агентства прокомментировал публикацию в немецкой газете Handelsblatt, которая со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщила, что США впервые сигнализировали о готовности обсуждать остановку санкций против "Северного потока — 2". При этом Америка хочет гарантировать возможность временно отключать газопровод в случае ограничения транзита российского газа через Украину.Он добавил, что США продолжат работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать надежную и диверсифицированную сеть поставок энергоносителей для Европы, которая не будет подрывать ее коллективную безопасность.США, продвигающие в Европу свой сжиженный газ, активно выступают против проекта. Они неоднократно включали санкции по "Северному потоку — 2" и другим российским газотранспортным проектам в свой оборонный бюджет.Сегодня, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остаются примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток 2460 километров.
https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, украина, в мире, сша

США пояснили позицию по санкциям против "Северного потока — 2"

18:51 02.02.2021 (обновлено: 21:54 02.02.2021)
 
© AFP 2021 / Stefan SauerСтроительство газопровода "Северный поток - 2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток - 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© AFP 2021 / Stefan Sauer
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. США будут следить за строительством "Северного потока — 2" и при необходимости примут решения о санкциях, заявил РИА Новости представитель Госдепа.
Так собеседник агентства прокомментировал публикацию в немецкой газете Handelsblatt, которая со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщила, что США впервые сигнализировали о готовности обсуждать остановку санкций против "Северного потока — 2". При этом Америка хочет гарантировать возможность временно отключать газопровод в случае ограничения транзита российского газа через Украину.

"Как ясно заявил президент Байден, трубопровод "Северный поток — 2" — это плохая сделка. <…> Мы продолжим следить за действиями по завершению и сертификации трубопровода, и, если таковые действия будут иметь место, принимать решение о применимости санкций", — пояснил представитель Госдепа.

Он добавил, что США продолжат работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать надежную и диверсифицированную сеть поставок энергоносителей для Европы, которая не будет подрывать ее коллективную безопасность.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
США, продвигающие в Европу свой сжиженный газ, активно выступают против проекта. Они неоднократно включали санкции по "Северному потоку — 2" и другим российским газотранспортным проектам в свой оборонный бюджет.
Сегодня, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остаются примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток 2460 километров.
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