https://ria.ru/20210202/postavka-1595612093.html

Япония опасается задержек с поставками вакцины в связи с ограничениями ЕС

Япония опасается задержек с поставками вакцины в связи с ограничениями ЕС

Министр по делам административной реформы Таро Коно, который также отвечает за вакцинацию населения в Японии, на пресс-конференции во вторник выразил опасения в РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T09:19

2021-02-02T09:19

2021-02-02T09:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

таро коно

евросоюз

япония

в мире

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ТОКИО, 2 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Министр по делам административной реформы Таро Коно, который также отвечает за вакцинацию населения в Японии, на пресс-конференции во вторник выразил опасения в связи с ограничениями на экспорт вакцины от коронавируса.Он дал понять, что возможно отставание в планах вакцинации. Коно также сообщил, что есть вероятность "значительного разрыва по сравнению с первоначальными планами". Министр заверил, что намерен вести упорные переговоры с ЕС по поводу поставок вакцины, и отметил, что со стороны Евросоюза ему обещали "приложить максимальные усилия".Япония планирует начать вакцинацию медицинских работников с конца февраля, а с начала апреля – людей старше 65 лет. Далее вакцина будет предложена людям с заболеваниями из групп риска, сотрудникам домов престарелых и людям в возрасте 60-64 лет. Относительно вакцинации более молодых возрастных категорий без серьезных заболеваний пока в правительстве нет единого мнения. Называются даты май-июнь.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/yaponiya-1589440775.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/vaktsina-1595482943.html

япония

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коронавирус covid-19, таро коно, евросоюз, япония, в мире