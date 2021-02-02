Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/postavka-1595612093.html
Япония опасается задержек с поставками вакцины в связи с ограничениями ЕС
Япония опасается задержек с поставками вакцины в связи с ограничениями ЕС
Министр по делам административной реформы Таро Коно, который также отвечает за вакцинацию населения в Японии, на пресс-конференции во вторник выразил опасения в РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T09:19
2021-02-02T09:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
таро коно
евросоюз
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592493061_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_b872f5c8cdc369a7464a03bd8697b8db.jpg
ТОКИО, 2 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Министр по делам административной реформы Таро Коно, который также отвечает за вакцинацию населения в Японии, на пресс-конференции во вторник выразил опасения в связи с ограничениями на экспорт вакцины от коронавируса.Он дал понять, что возможно отставание в планах вакцинации. Коно также сообщил, что есть вероятность "значительного разрыва по сравнению с первоначальными планами". Министр заверил, что намерен вести упорные переговоры с ЕС по поводу поставок вакцины, и отметил, что со стороны Евросоюза ему обещали "приложить максимальные усилия".Япония планирует начать вакцинацию медицинских работников с конца февраля, а с начала апреля – людей старше 65 лет. Далее вакцина будет предложена людям с заболеваниями из групп риска, сотрудникам домов престарелых и людям в возрасте 60-64 лет. Относительно вакцинации более молодых возрастных категорий без серьезных заболеваний пока в правительстве нет единого мнения. Называются даты май-июнь.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201216/yaponiya-1589440775.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/vaktsina-1595482943.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592493061_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ddedead5187c74926a754f39b69aa637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, таро коно, евросоюз, япония, в мире

Япония опасается задержек с поставками вакцины в связи с ограничениями ЕС

09:19 02.02.2021
 
© REUTERS / Issei KatoПризыв к социальному дистанцированию в столице Японии после того, как было объявлено чрезвычайное положение
Призыв к социальному дистанцированию в столице Японии после того, как было объявлено чрезвычайное положение - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© REUTERS / Issei Kato
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Министр по делам административной реформы Таро Коно, который также отвечает за вакцинацию населения в Японии, на пресс-конференции во вторник выразил опасения в связи с ограничениями на экспорт вакцины от коронавируса.

"Мы не можем твердо заручиться сроками поставок, и влияние внутри страны уже есть", - приводит его слова агентство Киодо.

Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 10:27Распространение коронавируса
В Японии пока не проявили интереса к российской вакцине "Спутник V"
Он дал понять, что возможно отставание в планах вакцинации. Коно также сообщил, что есть вероятность "значительного разрыва по сравнению с первоначальными планами". Министр заверил, что намерен вести упорные переговоры с ЕС по поводу поставок вакцины, и отметил, что со стороны Евросоюза ему обещали "приложить максимальные усилия".
"По крайней мере, по той части, на которую уже заключен контракт, я буду требовать скорейшего экспорта", - сказал Коно.
Упаковка средства для борьбы с вирусом COVID-19 производства китайской фармацевтической фирмы Sinopharm - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 12:34
Китай поставит вакцину Белоруссии в качестве гумпомощи
Япония планирует начать вакцинацию медицинских работников с конца февраля, а с начала апреля – людей старше 65 лет. Далее вакцина будет предложена людям с заболеваниями из групп риска, сотрудникам домов престарелых и людям в возрасте 60-64 лет. Относительно вакцинации более молодых возрастных категорий без серьезных заболеваний пока в правительстве нет единого мнения. Называются даты май-июнь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Таро КоноЕвросоюзЯпонияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59"Он посмотрит". Зеленский отказался ответить на вопрос о работе с Путиным
14:54Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
14:52Разработчик "Новичка" оценил способность США производить вещество
14:50"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"
14:49СМИ: США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока — 2"
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
14:18В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood
14:17В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
14:16В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции
Лента новостейМолния