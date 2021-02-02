https://ria.ru/20210202/pontifik-1595743907.html
Визит папы Римского в Россию не стоит на повестке дня, заявили в РПЦ
Визит папы Римского в Россию не стоит на повестке дня, заявили в РПЦ
Вопрос визита папы Римского в Россию не значится в повестке отношений Русской православной и Римско-католической церквей, заявил глава отдела внешних церковных... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T19:34
2021-02-02T19:34
2021-02-02T19:37
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565235173_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_c29ef925e505bfe85963c00863a9eba8.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вопрос визита папы Римского в Россию не значится в повестке отношений Русской православной и Римско-католической церквей, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Глава ОВЦС МП дал интервью сербской газете "Вечерние новости", полный текст которого на русском языке опубликовали во вторник на сайте Московского патриархата.Отвечая на реплику собеседника о том, что патриарх Кирилл, "многие епископы, священники и верующие", как пишут некоторые СМИ, не готовы принять папу Франциска на своей "канонической территории", и что не так давно в РПЦ и вовсе раскритиковали слова понтифика насчет необходимости принятия закона о гражданских союзах, который бы защищал права гомосексуалов, митрополит Иларион заметил, что "в настоящее время вопрос визита папы Франциска в Россию не стоит на повестке двухсторонних отношений"."Одновременно следует подчеркнуть, что как нынешний понтифик, так и его предшественники уже посещали ряд государств, входящих в зону канонической ответственности Русской церкви. Каждый раз этот вопрос прорабатывается с учетом специфических обстоятельств конкретных стран", - отметил митрополит.Важно учитывать, добавил он, что "первостепенное значение здесь имеет сохранение подчас хрупких и деликатных межконфессиональных балансов".Первая в истории встреча предстоятеля РПЦ и папы Римского произошла в феврале 2016 года на нейтральной территории, на Кубе.
https://ria.ru/20210128/frantsisk-1594999607.html
https://ria.ru/20190718/1556663939.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565235173_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_7ad0ecf1db709617b4871a52e508f6d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо)
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вопрос визита папы Римского в Россию не значится в повестке отношений Русской православной и Римско-католической церквей, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Глава ОВЦС МП дал интервью сербской газете "Вечерние новости", полный текст которого на русском языке опубликовали во вторник на сайте Московского патриархата.
Отвечая на реплику собеседника о том, что патриарх Кирилл, "многие епископы, священники и верующие", как пишут некоторые СМИ, не готовы принять папу Франциска на своей "канонической территории", и что не так давно в РПЦ и вовсе раскритиковали слова понтифика насчет необходимости принятия закона о гражданских союзах, который бы защищал права гомосексуалов, митрополит Иларион заметил, что "в настоящее время вопрос визита папы Франциска в Россию не стоит на повестке двухсторонних отношений".
"Одновременно следует подчеркнуть, что как нынешний понтифик, так и его предшественники уже посещали ряд государств, входящих в зону канонической ответственности Русской церкви. Каждый раз этот вопрос прорабатывается с учетом специфических обстоятельств конкретных стран", - отметил митрополит.
Важно учитывать, добавил он, что "первостепенное значение здесь имеет сохранение подчас хрупких и деликатных межконфессиональных балансов".
Первая в истории встреча предстоятеля РПЦ и папы Римского произошла в феврале 2016 года на нейтральной территории, на Кубе.