https://ria.ru/20210202/pomosch-1595716827.html

В Воронежской области возобновили оказание плановой медпомощи

В Воронежской области возобновили оказание плановой медпомощи

Плановый консультативно-диагностический прием и госпитализация пациентов, приостановленные в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, возобновлены в РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T17:25

2021-02-02T17:25

2021-02-02T17:25

распространение коронавируса

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общество

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ВОРОНЕЖ, 2 фев - РИА Новости. Плановый консультативно-диагностический прием и госпитализация пациентов, приостановленные в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, возобновлены в Воронежской области, сообщает во вторник департамент здравоохранения региона.Департамент отмечает, что для пациентов старше 65 лет с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также после пересадки органов и тканей и с хронической болезнью почек 3-5-й стадии оказание медицинской помощи будет организовано на дому.В Воронежской области коронавирусная инфекция подтверждена у 58 963 пациентов, выздоровели 52 898 человек, умерли 1 883. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое в России.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/mutatsiya-1595711616.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество