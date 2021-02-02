https://ria.ru/20210202/pomosch-1595716827.html
В Воронежской области возобновили оказание плановой медпомощи
В Воронежской области возобновили оказание плановой медпомощи
Плановый консультативно-диагностический прием и госпитализация пациентов, приостановленные в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, возобновлены в РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:25
2021-02-02T17:25
2021-02-02T17:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
ВОРОНЕЖ, 2 фев - РИА Новости. Плановый консультативно-диагностический прием и госпитализация пациентов, приостановленные в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, возобновлены в Воронежской области, сообщает во вторник департамент здравоохранения региона.Департамент отмечает, что для пациентов старше 65 лет с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также после пересадки органов и тканей и с хронической болезнью почек 3-5-й стадии оказание медицинской помощи будет организовано на дому.В Воронежской области коронавирусная инфекция подтверждена у 58 963 пациентов, выздоровели 52 898 человек, умерли 1 883. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое в России.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210202/mutatsiya-1595711616.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество