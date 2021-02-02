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В Воронежской области возобновили оказание плановой медпомощи
В Воронежской области возобновили оказание плановой медпомощи
Плановый консультативно-диагностический прием и госпитализация пациентов, приостановленные в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, возобновлены в РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:25
2021-02-02T17:25
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ВОРОНЕЖ, 2 фев - РИА Новости. Плановый консультативно-диагностический прием и госпитализация пациентов, приостановленные в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, возобновлены в Воронежской области, сообщает во вторник департамент здравоохранения региона.Департамент отмечает, что для пациентов старше 65 лет с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также после пересадки органов и тканей и с хронической болезнью почек 3-5-й стадии оказание медицинской помощи будет организовано на дому.В Воронежской области коронавирусная инфекция подтверждена у 58 963 пациентов, выздоровели 52 898 человек, умерли 1 883. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое в России.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В Воронежской области возобновили оказание плановой медпомощи

17:25 02.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 фев - РИА Новости. Плановый консультативно-диагностический прием и госпитализация пациентов, приостановленные в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, возобновлены в Воронежской области, сообщает во вторник департамент здравоохранения региона.
"Плановый прием и плановые госпитализации проводятся при наличии направления от лечащего врача с соблюдением противоэпидемических мер против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Департамент отмечает, что для пациентов старше 65 лет с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также после пересадки органов и тканей и с хронической болезнью почек 3-5-й стадии оказание медицинской помощи будет организовано на дому.
В Воронежской области коронавирусная инфекция подтверждена у 58 963 пациентов, выздоровели 52 898 человек, умерли 1 883. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое в России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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