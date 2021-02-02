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Бальбек прокомментировал заявление США о помощи Украине
Бальбек прокомментировал заявление США о помощи Украине
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал обещание США оказать Украине активную экономическую и военную помощь, отметив, что про "золотой век" в... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:13
2021-02-02T14:13
энтони блинкен
руслан бальбек
обсе
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григорий карасин
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сша
украина
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал обещание США оказать Украине активную экономическую и военную помощь, отметив, что про "золотой век" в отношениях Вашингтона и Киева слышится "уже третий раз за семь лет".Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь. Блинкен заявил, что США "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".Ранее Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на продолжение со стороны США поставок вооружения на Украину после вступления Джо Байдена в должность президента. Согласно данным Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) при американском минобороны, США в 2020 году поставили на Украину военную продукцию на рекордную сумму в 510,6 миллиона долларов.Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений Украине, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия Украине извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявлял РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений Украине.Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. В 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210119/amerika-1593568219.html
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энтони блинкен, руслан бальбек, обсе, франк-вальтер штайнмайер, григорий карасин, москва, сша, украина, в мире

Бальбек прокомментировал заявление США о помощи Украине

14:13 02.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал обещание США оказать Украине активную экономическую и военную помощь, отметив, что про "золотой век" в отношениях Вашингтона и Киева слышится "уже третий раз за семь лет".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь. Блинкен заявил, что США "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".
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"Уже третий раз за семь лет мы слушаем про очередной "золотой век" в американо-украинских отношениях. Взаимные клятвы в нерушимости дружбы, обязательная военная помощь в виде списанной техники, которую дешевле подарить, чем утилизировать, и, разумеется, процветание в обозримом будущем великой и независимой Украины. А на деле получаются - коррупционные скандалы, связанные с семьей (Джо) Байдена, многомиллионные кредиты, которые все равно придётся отдавать, ну и, разумеется, захват украинского рынка, а сейчас уже и почвы крупными международными игроками. Сегодня Украина независима от самой себя", - сказал Бальбек РИА Новости.

Ранее Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на продолжение со стороны США поставок вооружения на Украину после вступления Джо Байдена в должность президента. Согласно данным Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) при американском минобороны, США в 2020 году поставили на Украину военную продукцию на рекордную сумму в 510,6 миллиона долларов.
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Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений Украине, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия Украине извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявлял РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений Украине.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. В 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов.
 
Энтони БлинкенРуслан БальбекОБСЕФранк-Вальтер ШтайнмайерГригорий КарасинМоскваСШАУкраинаВ мире
 
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