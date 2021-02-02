https://ria.ru/20210202/pomosch-1595643203.html

Общественный совет намерен обсудить с Минтрудом помощь нуждающимся

Общественный совет намерен обсудить с Минтрудом помощь нуждающимся

Общественный совет при министерстве труда и социальной защиты РФ может инициировать обсуждение перечисления средств на продукты питания нуждающимся россиянам,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:07

2021-02-02T12:07

2021-02-02T12:07

россия

борис беляков

елена тополева-солдунова

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Общественный совет при министерстве труда и социальной защиты РФ может инициировать обсуждение перечисления средств на продукты питания нуждающимся россиянам, рассказала РИА Новости председатель совета Елена Тополева-Солдунова.Ранее газета "Известия" сообщила, что Минпромторг направил в правительство доклад о разработанных мерах поддержки наиболее нуждающихся слоев населения. Речь идет о ежемесячном перечислении гражданам средств, которые можно будет потратить на продукты. Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков сообщил, что кабмин не обсуждает введение продовольственных карточек как еще одного из инструментов поддержки малоимущих россиян.По словам Тополевой-Солдуновой, похожая инициатива уже осуждалась несколько лет назад, в нынешней ситуации она своевременна, ее следует обсудить. Эксперт уточнила, что не может с полной уверенностью сказать, насколько предложение верно, так как нужно рассмотреть все его нюансы и детали: каким образом, кому и по каким правилам будут предоставляться такие сертификаты или средства на продукты, какой набор продуктов будет приниматься в расчет.Актуальным это предложение делает падение доходов населения - не все еще смогли восстановить их после периода изоляции, напомнила эксперт. Она также выразила мнение, то такая мера могла бы использоваться для борьбы с бедностью или в виде эксперимента.Отвечая на вопрос о том, предполагается ли обсуждение этой темы с министерством труда и социальной защиты, Тополева-Солдунова отметила, что эта тема пока не была заявлена.Минпромторг РФ еще в 2014 году выступил с предложением создать в РФ систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. Согласно программе, на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении питания, будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные продукты - свежие, скоропортящиеся, отечественные.Ведомства давали разные оценки затрат на программу продовольственной помощи - от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей в зависимости от количества участников и величины выплат. Старт программы ожидался во второй половине 2018 года или в 2019 году, однако пока ее запуск так и не состоялся.В декабре прошлого года глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила РИА Новости, что в России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих в связи с повышенными ценами на базовые продукты.Ряд объединений потребителей, производителей и торговых компаний ранее призвали власти на фоне коронавируса вернуться к идее адресной продовольственной помощи малообеспеченным россиянам. Концепция такой помощи (также известная как программа продовольственных карточек или food stamps, по аналогии с американской системой) уже обсуждалась в России несколько лет назад, однако реализована не была.

https://ria.ru/20210202/tseny-1595603635.html

https://ria.ru/20201221/kartochki-1590209386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, борис беляков, елена тополева-солдунова, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество