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Общественный совет намерен обсудить с Минтрудом помощь нуждающимся
Общественный совет намерен обсудить с Минтрудом помощь нуждающимся
Общественный совет при министерстве труда и социальной защиты РФ может инициировать обсуждение перечисления средств на продукты питания нуждающимся россиянам,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:07
2021-02-02T12:07
россия
борис беляков
елена тополева-солдунова
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Общественный совет при министерстве труда и социальной защиты РФ может инициировать обсуждение перечисления средств на продукты питания нуждающимся россиянам, рассказала РИА Новости председатель совета Елена Тополева-Солдунова.Ранее газета "Известия" сообщила, что Минпромторг направил в правительство доклад о разработанных мерах поддержки наиболее нуждающихся слоев населения. Речь идет о ежемесячном перечислении гражданам средств, которые можно будет потратить на продукты. Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков сообщил, что кабмин не обсуждает введение продовольственных карточек как еще одного из инструментов поддержки малоимущих россиян.По словам Тополевой-Солдуновой, похожая инициатива уже осуждалась несколько лет назад, в нынешней ситуации она своевременна, ее следует обсудить. Эксперт уточнила, что не может с полной уверенностью сказать, насколько предложение верно, так как нужно рассмотреть все его нюансы и детали: каким образом, кому и по каким правилам будут предоставляться такие сертификаты или средства на продукты, какой набор продуктов будет приниматься в расчет.Актуальным это предложение делает падение доходов населения - не все еще смогли восстановить их после периода изоляции, напомнила эксперт. Она также выразила мнение, то такая мера могла бы использоваться для борьбы с бедностью или в виде эксперимента.Отвечая на вопрос о том, предполагается ли обсуждение этой темы с министерством труда и социальной защиты, Тополева-Солдунова отметила, что эта тема пока не была заявлена.Минпромторг РФ еще в 2014 году выступил с предложением создать в РФ систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. Согласно программе, на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении питания, будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные продукты - свежие, скоропортящиеся, отечественные.Ведомства давали разные оценки затрат на программу продовольственной помощи - от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей в зависимости от количества участников и величины выплат. Старт программы ожидался во второй половине 2018 года или в 2019 году, однако пока ее запуск так и не состоялся.В декабре прошлого года глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила РИА Новости, что в России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих в связи с повышенными ценами на базовые продукты.Ряд объединений потребителей, производителей и торговых компаний ранее призвали власти на фоне коронавируса вернуться к идее адресной продовольственной помощи малообеспеченным россиянам. Концепция такой помощи (также известная как программа продовольственных карточек или food stamps, по аналогии с американской системой) уже обсуждалась в России несколько лет назад, однако реализована не была.
https://ria.ru/20210202/tseny-1595603635.html
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россия, борис беляков, елена тополева-солдунова, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Общественный совет намерен обсудить с Минтрудом помощь нуждающимся

12:07 02.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Общественный совет при министерстве труда и социальной защиты РФ может инициировать обсуждение перечисления средств на продукты питания нуждающимся россиянам, рассказала РИА Новости председатель совета Елена Тополева-Солдунова.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Минпромторг направил в правительство доклад о разработанных мерах поддержки наиболее нуждающихся слоев населения. Речь идет о ежемесячном перечислении гражданам средств, которые можно будет потратить на продукты. Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков сообщил, что кабмин не обсуждает введение продовольственных карточек как еще одного из инструментов поддержки малоимущих россиян.
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По словам Тополевой-Солдуновой, похожая инициатива уже осуждалась несколько лет назад, в нынешней ситуации она своевременна, ее следует обсудить. Эксперт уточнила, что не может с полной уверенностью сказать, насколько предложение верно, так как нужно рассмотреть все его нюансы и детали: каким образом, кому и по каким правилам будут предоставляться такие сертификаты или средства на продукты, какой набор продуктов будет приниматься в расчет.
Актуальным это предложение делает падение доходов населения - не все еще смогли восстановить их после периода изоляции, напомнила эксперт. Она также выразила мнение, то такая мера могла бы использоваться для борьбы с бедностью или в виде эксперимента.
Отвечая на вопрос о том, предполагается ли обсуждение этой темы с министерством труда и социальной защиты, Тополева-Солдунова отметила, что эта тема пока не была заявлена.
"Обязательно обсудим, естественно. И, в общем-то, наверное, даже инициируем <...> это обсуждение на ближайшем совете. Я думаю, что тема социально значимая и точно требует пристального внимания со стороны общественности в том числе", - добавила она.
Минпромторг РФ еще в 2014 году выступил с предложением создать в РФ систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. Согласно программе, на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении питания, будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные продукты - свежие, скоропортящиеся, отечественные.
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Ведомства давали разные оценки затрат на программу продовольственной помощи - от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей в зависимости от количества участников и величины выплат. Старт программы ожидался во второй половине 2018 года или в 2019 году, однако пока ее запуск так и не состоялся.
В декабре прошлого года глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила РИА Новости, что в России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих в связи с повышенными ценами на базовые продукты.
Ряд объединений потребителей, производителей и торговых компаний ранее призвали власти на фоне коронавируса вернуться к идее адресной продовольственной помощи малообеспеченным россиянам. Концепция такой помощи (также известная как программа продовольственных карточек или food stamps, по аналогии с американской системой) уже обсуждалась в России несколько лет назад, однако реализована не была.
 
РоссияБорис БеляковЕлена Тополева-СолдуноваМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
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