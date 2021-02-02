https://ria.ru/20210202/pomosch-1595600324.html

В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь

В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T03:24

2021-02-02T03:24

2021-02-02T10:29

дмитрий кулеба

нед прайс

энтони блинкен

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593787273_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2672db70cb658580f7c643405086f920.jpg

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.Соответствующее заявление Блинкен сделал в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.Блинкен также добавил, что Соединенные Штаты "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".Помимо этого, стороны обсудили и дипломатическое решение вопроса Крыма и ситуации на востоке Украины. Кроме того, они затронули темы борьбы с коррупцией, экономических реформ и сдерживания коронавируса.Кулеба ранее констатировал начало "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

https://ria.ru/20210201/ukraina-1595594250.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, нед прайс, энтони блинкен, сша, украина, в мире