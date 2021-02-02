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В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T03:24
2021-02-02T03:24
2021-02-02T10:29
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.Соответствующее заявление Блинкен сделал в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.Блинкен также добавил, что Соединенные Штаты "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".Помимо этого, стороны обсудили и дипломатическое решение вопроса Крыма и ситуации на востоке Украины. Кроме того, они затронули темы борьбы с коррупцией, экономических реформ и сдерживания коронавируса.Кулеба ранее констатировал начало "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном.
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дмитрий кулеба, нед прайс, энтони блинкен, сша, украина, в мире
ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен
пообещал Украине
активную экономическую и военную помощь, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс
.
Соответствующее заявление Блинкен сделал в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
"Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине", — отметил Прайс.
Блинкен также добавил, что Соединенные Штаты "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".
Помимо этого, стороны обсудили и дипломатическое решение вопроса Крыма и ситуации на востоке Украины. Кроме того, они затронули темы борьбы с коррупцией, экономических реформ и сдерживания коронавируса.
Кулеба ранее констатировал начало "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном.