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В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T03:24
2021-02-02T10:29
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сша
украина
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.Соответствующее заявление Блинкен сделал в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.Блинкен также добавил, что Соединенные Штаты "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".Помимо этого, стороны обсудили и дипломатическое решение вопроса Крыма и ситуации на востоке Украины. Кроме того, они затронули темы борьбы с коррупцией, экономических реформ и сдерживания коронавируса.Кулеба ранее констатировал начало "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном.
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дмитрий кулеба, нед прайс, энтони блинкен, сша, украина, в мире

В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь

03:24 02.02.2021 (обновлено: 10:29 02.02.2021)
 
© REUTERS / Alex Edelman/Pool Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© REUTERS / Alex Edelman/Pool
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Соответствующее заявление Блинкен сделал в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
"Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине", — отметил Прайс.
Блинкен также добавил, что Соединенные Штаты "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".
Помимо этого, стороны обсудили и дипломатическое решение вопроса Крыма и ситуации на востоке Украины. Кроме того, они затронули темы борьбы с коррупцией, экономических реформ и сдерживания коронавируса.
Кулеба ранее констатировал начало "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 23:25
Глава МИД Украины заявил о "начале нового дня" в отношениях с США
 
Дмитрий КулебаНед ПрайсЭнтони БлинкенСШАУкраинаВ мире
 
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