https://ria.ru/20210202/pogoda-1595687565.html
Москвичам рассказали о погоде весной
Москвичам рассказали о погоде весной
Весна придет в Москву в конце марта, май прогнозируется теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:26
2021-02-02T15:26
2021-02-02T15:26
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михаил леус
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Весна придет в Москву в конце марта, май прогнозируется теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, месячная норма осадков в марте в Москве составляет 34 миллиметра, в апреле - 44 миллиметра, в мае - 51 миллиметр. Осадки этой весной будет держаться примерно в этих цифрах, плюс-минус 5 миллиметров.Синоптик уточнил, что среднемесячная температура марта в Москве - минус 2,2 градуса, апреля - плюс 5,8 градуса, мая - плюс 13,1 градуса."Начало будет достаточно прохладным, то есть март - по климатическим характеристикам зимний месяц - так и будет, где-то около минус 2 градусов. А вот апрель будет достаточно обычным, близким к климату, около плюс 6 - плюс 6,5. В мае может быть теплее, чем обычно, - плюс 14", - отметил метеоролог.
https://ria.ru/20210202/pogoda-1595598437.html
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россия, михаил леус, погода, москва, общество
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Весна придет в Москву
в конце марта, май прогнозируется теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус
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"Никаких прогнозов о том, что весна будет ранняя и теплая, на данный момент нет. Мы сейчас полагаемся на то, что с большой долей вероятности весна, как мы это понимаем - с устойчивым переходом среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, начнется в столице в сроки, близкие к климатической норме, то есть в последнюю пятидневку марта", - рассказал Леус.
По его словам, месячная норма осадков в марте в Москве составляет 34 миллиметра, в апреле - 44 миллиметра, в мае - 51 миллиметр. Осадки этой весной будет держаться примерно в этих цифрах, плюс-минус 5 миллиметров.
"Скорее всего, каких-то катаклизмов в плане осадков не будет. В среднем она получится очень близкой к климату, каких-то сильных проливных долгих снегопадов в начале либо дождей в конце не будет. Точно так же и засух мы пока не видим", - подчеркнул Леус.
Синоптик уточнил, что среднемесячная температура марта в Москве - минус 2,2 градуса, апреля - плюс 5,8 градуса, мая - плюс 13,1 градуса.
"Начало будет достаточно прохладным, то есть март - по климатическим характеристикам зимний месяц - так и будет, где-то около минус 2 градусов. А вот апрель будет достаточно обычным, близким к климату, около плюс 6 - плюс 6,5. В мае может быть теплее, чем обычно, - плюс 14", - отметил метеоролог.