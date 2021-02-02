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Москвичам рассказали о погоде весной
Москвичам рассказали о погоде весной
Весна придет в Москву в конце марта, май прогнозируется теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:26
2021-02-02T15:26
россия
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Весна придет в Москву в конце марта, май прогнозируется теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, месячная норма осадков в марте в Москве составляет 34 миллиметра, в апреле - 44 миллиметра, в мае - 51 миллиметр. Осадки этой весной будет держаться примерно в этих цифрах, плюс-минус 5 миллиметров.Синоптик уточнил, что среднемесячная температура марта в Москве - минус 2,2 градуса, апреля - плюс 5,8 градуса, мая - плюс 13,1 градуса."Начало будет достаточно прохладным, то есть март - по климатическим характеристикам зимний месяц - так и будет, где-то около минус 2 градусов. А вот апрель будет достаточно обычным, близким к климату, около плюс 6 - плюс 6,5. В мае может быть теплее, чем обычно, - плюс 14", - отметил метеоролог.
https://ria.ru/20210202/pogoda-1595598437.html
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россия, михаил леус, погода, москва, общество

Москвичам рассказали о погоде весной

15:26 02.02.2021
 
Пречистенская аптека в Москве
Пречистенская аптека в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Весна придет в Москву в конце марта, май прогнозируется теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Никаких прогнозов о том, что весна будет ранняя и теплая, на данный момент нет. Мы сейчас полагаемся на то, что с большой долей вероятности весна, как мы это понимаем - с устойчивым переходом среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, начнется в столице в сроки, близкие к климатической норме, то есть в последнюю пятидневку марта", - рассказал Леус.

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По его словам, месячная норма осадков в марте в Москве составляет 34 миллиметра, в апреле - 44 миллиметра, в мае - 51 миллиметр. Осадки этой весной будет держаться примерно в этих цифрах, плюс-минус 5 миллиметров.

"Скорее всего, каких-то катаклизмов в плане осадков не будет. В среднем она получится очень близкой к климату, каких-то сильных проливных долгих снегопадов в начале либо дождей в конце не будет. Точно так же и засух мы пока не видим", - подчеркнул Леус.

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Синоптик уточнил, что среднемесячная температура марта в Москве - минус 2,2 градуса, апреля - плюс 5,8 градуса, мая - плюс 13,1 градуса.
"Начало будет достаточно прохладным, то есть март - по климатическим характеристикам зимний месяц - так и будет, где-то около минус 2 градусов. А вот апрель будет достаточно обычным, близким к климату, около плюс 6 - плюс 6,5. В мае может быть теплее, чем обычно, - плюс 14", - отметил метеоролог.
 
РоссияМихаил ЛеусПогодаМоскваОбщество
 
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