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Вильфанд предупредил москвичей о резкой смене погоды
Вильфанд предупредил москвичей о резкой смене погоды
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН предупредил москвичей о грядущей резкой смене погоды. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T01:59
2021-02-02T01:59
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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Вильфанд предупредил о резкой смене погоды
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН предупредил москвичей о грядущей резкой смене погоды."Неделя начинается с мягкой погоды, минус 2-6 градусов. Примерно через пять дней она резко изменится. Циклон принесет северные потоки воздуха, и будет существенная адвекция холодных воздушных масс. Ночные температуры будут до минус 17 градусов", — рассказал Вильфанд.В выходные, прогнозирует ученый, ожидается минус 17-22 градуса ночью и минус 12-17 градусов днем.Синоптик добавил, что существует вероятность похолодания на следующей неделе до минус 28 градусов, но, по его словам, точно об этом сказать невозможно.Он также отметил, что температуры ниже минус 25 градусов нетипичны для февраля, и подобное похолодание было бы "значительной аномалией".
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд предупредил москвичей о резкой смене погоды

01:59 02.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗима в Москве
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН предупредил москвичей о грядущей резкой смене погоды.
"Неделя начинается с мягкой погоды, минус 2-6 градусов. Примерно через пять дней она резко изменится. Циклон принесет северные потоки воздуха, и будет существенная адвекция холодных воздушных масс. Ночные температуры будут до минус 17 градусов", — рассказал Вильфанд.
Адвекция

Перемещение воздуха в горизонтальном направлении и перенос вместе с ним его температуры, влажности и других свойств.

В выходные, прогнозирует ученый, ожидается минус 17-22 градуса ночью и минус 12-17 градусов днем.
Синоптик добавил, что существует вероятность похолодания на следующей неделе до минус 28 градусов, но, по его словам, точно об этом сказать невозможно.
Он также отметил, что температуры ниже минус 25 градусов нетипичны для февраля, и подобное похолодание было бы "значительной аномалией".
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