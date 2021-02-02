https://ria.ru/20210202/ploschad-1595739378.html

В Москве ограничили доступ на Красную площадь

В Москве ограничили доступ на Красную площадь

Доступ на Красную площадь в Москве ограничен с вечера понедельника, сообщили РИА Новости в ФСО. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T19:08

2021-02-02T19:08

2021-02-02T20:16

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

москва

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Доступ на Красную площадь в Москве ограничен с вечера понедельника, сообщили РИА Новости в ФСО."Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днем ранее", - сказал собеседник агентства. По его словам, доступ был ограничен по решению правоохранительных органов.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, большое количество автобусов полиции, автозаков и автобусов с ОМОНом внутри замечены вокруг Лубянской площади и рядом со входом на станцию метро Площадь революции. Сотрудники полиции также патрулируют прилегающие улицы.

https://ria.ru/20210131/lubyanka-1595344366.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба охраны рф (фсо россии), москва, общество