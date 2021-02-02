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В Москве ограничили доступ на Красную площадь
В Москве ограничили доступ на Красную площадь
Доступ на Красную площадь в Москве ограничен с вечера понедельника, сообщили РИА Новости в ФСО. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T19:08
2021-02-02T19:08
2021-02-02T20:16
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Доступ на Красную площадь в Москве ограничен с вечера понедельника, сообщили РИА Новости в ФСО."Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днем ранее", - сказал собеседник агентства. По его словам, доступ был ограничен по решению правоохранительных органов.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, большое количество автобусов полиции, автозаков и автобусов с ОМОНом внутри замечены вокруг Лубянской площади и рядом со входом на станцию метро Площадь революции. Сотрудники полиции также патрулируют прилегающие улицы.
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федеральная служба охраны рф (фсо россии), москва, общество